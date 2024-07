Durante la messa in onda di Temptation Island 2024 è successa una cosa piuttosto buffa: appena Raul si arrabbia, parte il suono della sirena di una nave. Perché? A rispondere è stato proprio il fidanzato di Martina De Ioannon, con la quale ha deciso di intraprendere un percorso nel programma di Canale 5 a causa dell’eccessiva gelosia di lui. In particolare, nel corso della penultima puntata prima della chiusura della stagione di Temptation Island 2024, abbiamo visto come si è evoluto il percorso di Raul e Martina insieme a quello delle ultime coppie rimaste al reality.

Dopo che Raul ha guardato il filmato in cui Martina flirta apertamente con il tentatore Carlo Marini, è partita come al solito la “musichetta della nave” come sottofondo mentre viene inquadrata la sua faccia. In quel momento i social sono stati presi d’assalto, e su X sono comparse numerose frasi come “Perché parte la nave quando Raul si arrabbia?”. In particolare, nei momenti di irritazione nel pinnettu inizia un sottofondo particolare, simile alla sirena di un piroscafo: suono che aggiunge parecchio pathos alla situazione e soprattutto, all’empatia e all’affetto che il fidanzato di Temptation Island 2024 è riuscito a creare con il pubblico nonostante un carattere decisamente difficile. Ebbene, a rispondere al quesito più gettonato, è stato proprio lui.

Temptation Island 2024, Raul parla ai fidanzati: “Se mi arrabbio…”

Il retroscena sul perché del suono della sirena della nave è curiosissimo e a tratti geniale. Ad iniziare questo trend è stato il concorrente Raul, protagonista di una storia d’amore tormentata e di quasi completo disinteresse da parte della compagna Martina. Nelle prime due puntate, raccontandosi agli altri fidanzati aveva detto una frase ironica: “Se a me mi parte la nave…” per spiegare meglio il suo carattere fumantino e per far capire che se lui perde la pazienza è finita, come è successo quando si è arrabbiato e ha spaccato una sedia.

Da quel momento la produzione di Temptation Island 2024 ha colto la palla al balzo e ne ha approfittato per creare un vero e proprio sketch comico in ogni puntata del programma condotto da Filippo Bisciglia. Quando Raul viene inquadrato visibilmente irritato, gli autori iniziano subito a mandare in onda il suono della sirena di una nave per coronare il siparietto e probabilmente, per sdrammatizzare la situazione: nel villaggio delle fidanzate, infatti, Martina sembra essersi dimenticata di essere impegnata con lui.