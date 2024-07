Testamento d’amore, Canale 5/ Trama e cast della commedia sentimentale, oggi 7 luglio 2024

Testamento d’amore, diretto da Thomas Kronthaler

Domenica 7 luglio, andrà in onda, nel pomeriggio di Canale 5, alle ore 16:45, la commedia sentimentale del 2020 dal titolo Testamento d’amore. Il film è una produzione ARD Degeto Film e Maze Pictures ed è diretto dal regista Thomas Kronthaler, molto conosciuto in Germania per il suo progetto Die Scheinheiligen (Gli Ipocriti). La sceneggiatura ha la firma di Christian Lex e Angelika Schwarzhuber, mentre le colonne sonore sono state composte da Martin Unterberger.

La protagonista del film Testamento d’amore è interpretata dall’attrice tedesca Fanny Krausz, interprete di oltre 20 pellicole, tra cui Ludovico II e Il violinista del diavolo.

Al suo fianco l’attore tedesco Daniel Gawlowski, diventato famoso in patria per aver trascorso quasi un anno in un tempio Shaolin per imparare le arti marziali. Nel cast de Testamento d’amoreanche l’attrice Carin C. Tietze, già apparsa in altre commedie sentimentali, come Rosamunde Pilcher – La casa vuota e Inga Lindström – Un segno del destino.

La trama del film Testamento d’amore: un’eredità galeotta

Testamento d’amore è ambientato in Germania, a Monaco di Baviera, dove vive la giovane e bella Hanna.

La ragazza sta attraversando un periodo piuttosto sereno della sua vita, con al fianco Alex, responsabile di un bar, che sembra essere il fidanzato perfetto.

Hanna però ritorna ogni tanto con la mente alla sua infanzia trascorsa in campagna, nella fattoria di sua nonna Berta, nella bassa Baviera, dove si divertiva a giocare con suo cugino Max.

Un giorno arriva una notizia che sconvolge la vita della protagonista: sua nonna è venuta a mancare e le ha lasciato in eredità metà della fattoria.

L’altra metà della proprietà è stata intestata proprio a Max, ma la nonna ha aggiunto una clausola: per poter diventare davvero proprietari della fattoria, entrambi dovranno trascorrere almeno un mese sul posto.

Se non dovessero rispettare questa condizione, la fattoria verrà regalata alla chiesa del luogo e lasciata a disposizione di chi ne ha bisogno.

I due sono così costretti ad ubbidire alle ultime volontà della nonna, lasciandosi alle spalle le rispettive vite e iniziando una convivenza forzata, che all’inizio sarà piuttosto difficile.

Eppure con il tempo Hanna e Max, nonostante le rispettive differenze, scopriranno che è proprio vero che gli opposti si attraggono e tra di loro nascerà un’intesa speciale.











