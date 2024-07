Tony Effe, chi sono le ex fidanzate: da Talor Mega a Vittoria Ceretti/ Gli ultimi rumor su Giulia De Lellis…

Tony Effe vive la cresta dell’onda non da oggi; il mondo della trap lo vede primeggiare già da tempo e il singolo “Sesso e Samba” in featuring con Gaia è solo la ciliegina sulla torta dell’ultimo periodo. Il cantante suscita attenzione e curiosità non solo in ambito musicale; agli occhi del gossip non sfugge nulla e tra nuovi flirt ed ex fidanzate, Tony Effe è tra i più digitati del momento.

Chi sono le ex fidanzate di Tony Effe? Prima di addentrarci negli ultimi rumor che chiamano in causa il trapper, un excursus sui trascorsi sentimentali farà forse felici gli affamati di gossip. Il cantante ha vissuto una lunga e ‘tormentata’ storia d’amore con Taylor Mega; una liaison che però si è conclusa nel 2019 e pare con non pochi strascichi. Come riporta Webboh, Tony Effe avrebbe poi avuto una relazione con la modella Vittoria Ceretti prima di tornare tra le braccia dell’ex fidanzata Taylor Mega per una nuova rottura, questa volta definitiva.

Tony Effe e Giulia De Lellis, solo rumor e nulla di fatto?

Arriviamo così all’attualità; c’è una fidanzata nel cuore di Tony Effe? Fino ad alcuni mesi fa la ship più quotata sembrava essere quella con Emma Marrone. Complice un proficuo featuring, tra i fan si scatenò l’ipotesi che tra i due ci fosse del tenero; peccato però che i diretti interessati hanno prontamente smentito. Discorso forse simile per il gossip più recente che riguarda la presunta liaison con Giulia De Lellis.

Negli scorsi giorni sono apparsi degli scatti che sembravano testimoniare una certa complicità tra Tony Effe e Giulia De Lellis; tale da avvalorare la tesi che l’influencer fosse la sua nuova fidanzata. Come vi abbiamo già raccontato, il cantante pare però aver smentito in maniera anche piuttosto categorica i rumor: “Tranquille ragazze, è tutto fake”. Questo sarebbe stato il commento di Tony Effe – come si evince da un video pubblicato da Biccy – avvicinato da una fan che gli chiedeva proprio della presunta liaison con Giulia De Lellis. Pretattica o verità? Solo le prossime settimane ci diranno se tra i due c’è o c’è stato davvero del tenero.

