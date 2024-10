Le ultime notizie sull’uragano Milton. Come previsto è arrivato sulle coste della Florida l’uragano Milton. Dopo Helene, che ha creato morte e distruzione, lo stato a sud degli Stati Uniti stanno vivendo un’altra catastrofe e questa volta rischia di essere ancora peggiore tenendo conto che Milton è classificato come categoria 5.

URAGANO MILTON LIVE: 2 MILIONI SENZA CORRENTE IN FLORIDA/ Video, devastazioni e morti a St. Lucie

Il presidente Joe Biden ha diramato un appello chiedendo ai residenti di abbandonare il prima possibile le proprie abitazioni, visto che l’uragano Milton potrebbe essere il peggiore da cento anni a questa parte e la conferma della gravità dell’evento si è avuta anche dalle parole di un climatologo che parlando appunto dello stesso in tv si è messo a piangere. “C’è in ballo la vita delle persone o la morte” ha detto Biden, aggiungendo che “Non è una iperbole”. Si tratta di un evento che potrebbe causare centinaia di morti: la speranza è che tutto ciò non accada ma stando alle prime notizie che giungono da oltre oceano, ci sarebbero già delle vittime e delle case distrutte.

Allerta meteo rossa Lombardia oggi, 10 ottobre 2024/ Arancione e gialla su altre 7 regioni: la mappa

Ultime notizie, femminicidio a Caserta

Un nuovo, ennesimo femminicidio si è verificato nella giornata di ieri in Italia. Lo scenario è sempre lo stesso, una lite casalinga, quindi dalle parole ai fatti, e poi l’omicidio. Il teatro, in questa occasione, è stato un comune della provincia di Caserta, precisamente San Felice, dove ad un uomo non è nemmeno bastata la presenza di due figli di 4 e 6 anni per ammazzare la moglie: l’ha infatti assassinata mentre i due piccoli guardavano e l’episodio si è verificato nella mattinata di ieri, 9 ottobre 2024, attorno alle ore 5:00.

Auguri di buon Halloween 2024/ Le frasi e le citazioni per il 31 ottobre, la notte più paurosa dell'anno

L’autore del delitto sarebbe un 30enne di origini albanesi che sarebbe stato arrestato dopo la denuncia della cognata. Un episodio a dir poco choc quello che è avvenuto, visto che l’uomo avrebbe lasciato i due figli di 4 e 6 anni da soli in casa con il corpo della madre, andando appunto dalla cognata e dicendo di accompagnarlo in ospedale: la donna non gli ha creduto e ha fatto una videochiamata sul cellulare della sorella a cui ha risposto appunto il figlio di sei anni che ha mostrato il corpo senza vita della sua mamma. “Papà l’ha uccisa” hanno raccontato i bimbi. L’uomo si trova al momento in carcere con le accuse di omicidio, la moglie, anch’essa albanese, aveva solo 24 anni.

Ultime notizie, Simone Inzaghi sentito dalla procura

La procura di Milano ha sentito Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, in merito all’inchiesta che negli scorsi giorni ha portato all’arresto di 19 capi ultras dei nerazzurri e del Milan. Il tecnico piacentino è stato in particolare interpellato su una telefonata intercorsa il 26 maggio dell’anno scorso fra lui e Marco Ferdico, uno degli ultras in manette e durante la quale lo stesso tecnico si sarebbe impegnato di modo da poter fare avere più biglietti ai tifosi meneghini in vista della finalissima di Champions League contro il Manchester City a Istanbul.

Inzaghi non è assolutamente indagato ed è stato sentito semplicemente come persona informata sui fatti. Marco Ferdico aveva chiesto nella chiacchierata di chiedere direttamente alla società o a Marotta 200 biglietti in più e Inzaghi avrebbe replicato promettendo di “intercedere con i vertici societari”.

Ultime notizie, Sinner qualificato ai quarti di finale nel Master 1000 di Shanghai

Battendo ieri mattina negli ottavi di finale del Master 1000 di Shangai lo statunitense Ben Shelton, il tennista italiano si è qualificato per i quarti di finale del torneo cinese ed ha anche vendicato la sconfitta subita lo scorso anno da parte di Shelton proprio nel torneo di Shangai. Il successo di Sinner è arrivato in due set, con il primo vinto con il punteggio di 6 – 4, mentre nel secondo è stato necessario ricorrere al tiebreak che il tennista italiano si è aggiudicato tenendo il rivale ad un solo punto.

Ora per Sinner, che ha raggiunto almeno i quarti di finale in tutti i tornei ai quali ha partecipato in questa stagione, per arrivare in semifinale sarà necessario battere il russo Medvedev che ha superato negli ottavi Tsitsipas in due set.

Ultime notizie, assegnato il premio Nobel per la Chimica

Il premio Nobel per la Chimica per il 2024 è stato assegnato a tre studiosi, David Baker, John Jumper e Demis Hassabis che sono conosciuti come gli architetti delle proteine per le loro ricerche in questo settore della medicina. In particolare, Jumper ed Hassabis hanno disegnato delle proteine utilizzando l’intelligenza artificiale. Dopo l’annuncio del Premio, tutti i vincitori saranno presenti ad una cerimonia insieme ai reali di Svezia, nel corso della quale riceveranno il Premio e parteciperanno poi ad una cena di gala, La data di questa manifestazione è il prossimo 10 dicembre, data nella quale ricorre l’anniversario della morte del grande Alfred Nobel.