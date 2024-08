Chi è Umberto Tozzi

Umberto Tozzi è uno dei nomi più importanti della musica italiana avendo scritto e cantato alcune delle canzoni che hanno fatto la storia della discografia italiana come “Ti Amo” e “Gloria”. Nato a Torino nel 1952, Umberto Tozzi che ha anche due fratello di cui il maggiore Franco, scomparso dopo una breve malattia, comincia la propria carriera come compositore. Successivamente, però, capisce di voler intraprendere la strada del cantautorato e nel 1976 arriva il primo successo con il brano “Donna amante mia” ma è nel 1976 che ottiene un successo clamoroso quando pubblica “Ti amo” singolo che è diventato la colonna sonora di tantissime storie d’amore.

Seguono altri hits fenomenali come “Tu” (1978) e, l’anno seguente, “Gloria” e, nel 1987 Umberto, insieme a Gianni Morandi e Enrico Ruggeri, vince il Festival di Sanremo con il brano “Si può dare di più”. Seguono anni di importanti riconoscimenti per Umberto Tozzi che, nel corso della sua carriera, è tornato più volte a Sanremo, l’ultima nel 2005 con il brano “Le parole”.

Il periodo buio e il ritorno alle scene

Nel corso degli anni, Umberto Tozzi ha vissuto anche un momento difficile quando ha dovuto combattere contro un tumore. Non sono stati giorni facili per il cantautore che, però, anche grazie al sostegno della moglie e dei figli, non si è mai arresto.

Attualmente, sta bene e, superato quel periodo, è tornato alla musica come ha annunciato lui stesso quando ha scatenato l’entusiasmo dei fan con il Final Tour: “Senza stare a mostrare la cartella clinica, sono stati due anni difficili in cui ho avuto paura. Durante questo periodo, il timore più grande è stato quello di non poter risalire sul palco. Sono contento di esserci riuscito”.

