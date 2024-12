Un semplice desiderio, regia di Michael Ritchie

Giovedì 26 dicembre 2024, nel pomeriggio di Italia 1, alle ore 16:10, verrà trasmessa la commedia fantastica del 1997 Un semplice desiderio. La regia è di Michael Ritchie, qui al suo ultimo film, su un soggetto di Jeff Rothberg, che ne ha curato anche la sceneggiatura. Ritchie ha avuto una carriera molto attiva negli anni ’80 con film come Come ti ammazzo un killer, con Robin Williams e Walter Matthau e Fletch – Un colpo da prima pagina.

Gli interpreti di Un semplice desiderio sono Martin Short che dà vita al personaggio di Murray, Mara Wilson nelle vesti di Anabel Greening, Kathleen Turner che ha il ruolo di Claudia, Francis Capra nei panni di Charlie Greening, Amanda Plummer che interpreta il personaggio di Boots, Robert Pastorelli che è Oliver Greening, Clare Coultel che interpreta Mrs. Bramble, Deborah Odell nel ruolo di Jeri, Ruby Dee che interpreta Ortensia e Teri Garr nei panni di Rena.

La trama del film Un semplice desiderio: una fata maschio pasticcione, una strega cattiva e una bimba generosa

Un semplice desiderio è ambientato nella città di New York dove Oliver Greening, di professione pilota di carrozze di cavalli vorrebbe lavorare a Broadway ma nonostante un’audizione di ottimo livello per il musical “A Tale of Two Cities”, deve lasciare spazio a Tony Sable, ritenuto più esperto e quindi “più bancabile”, in quanto Oliver ha una reputazione nulla come attore.

La notte successiva all’audizione la figlia di Oliver, Annabel, di sette anni, svegliandosi vede nella sua camera una fata madrina maschio, Murray, che le offre un desiderio e lei lo utilizza per far avere un ruolo al padre, evitando così di trasferirsi in Nebraska. In breve tempo Annabel si rende conto che Murray non ha molta esperienza come fata e quindi la sua capacità di esaudire le richieste dei bambini è limitata.

I due sono travolti da una girandola di incantesimi che si mischiano a incidenti molto spassosi, per cui Annabel insieme all’imbranato Murray devono liberare da un incantesimo il padre della bambina, Oliver, che per un errore era stato trasformato in una statua. Oltre a questo i due devono combattere contro una strega molto perfida in modo da recuperare le bacchette magiche che erano state rubate, e fare in modo che il mondo in cui abitano possa ritornare ad essere quel luogo dove possono avverarsi anche i semplici desideri.

Il film Un semplice desiderio si conclude con Murray e Annabel che fanno ritorno a Central Park insieme a Charlie e riescono a ripristinare appena in tempo Oliver in sembianze umane e all’aspirante attore viene data la parte di sostituto di Sable. Murray, per poter esaudire il desiderio di Annabel, appare nel backstage del teatro e fa torcere la caviglia di Sable facendolo scivolare su un secchio. Sable ha un immediato scatto d’ira e per questo viene licenziato, con il suo sostituto, Oliver, che ne prende il posto, con Charlie e Annabel che possono guardare lo spettacolo insieme a Murray ed a tutte le altre madrine.