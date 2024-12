Uno sguardo dal cielo, diretto da Penny Marshall

Domenica 29 dicembre 2024, andrà in onda, in prima serata su Rai 1, alle ore 21:30, il film di genere commedia prodotto nel 1996 dal titolo Uno sguardo dal cielo. Il lungometraggio vede alla regia la cineasta Penny Marshall, nota per avere lavorato con Whoopi Goldberg in Jumpin’ Jack Flash (1986) e Tom Hanks in Big (1988). La colonna sonora è stata invece realizzata dal compositore di fama internazionale, Hans Zimmer, autore delle colonne sonore di alcuni progetti cinematografici vincitori del Premio Oscar, come Il Re Leone (1995) e Dune (2022).

I protagonisti del film Uno sguardo dal cielo sono interpretati dalla stella di Hollywood Denzel Washington, pluripremiato per la sua performance in Glory – Uomini di gloria, e dalla cantante e attrice Whitney Houston, che aveva esordito sul grande schermo in Guardia del corpo (1992).

Nel cast del film Uno sguardo dal cielo anche: Courtney B. Vance, Gregory Hines, Jenifer Lewis, Loretta Devine, Justin Pierre Edmund, Cissy Houston e Lionel Richie.

La trama del film Uno sguardo dal cielo: un vero angelo o un seduttore?

Uno sguardo dal cielo racconta la storia di Henry Biggs (Courtney B. Vance), un pastore protestante che sta attraversando un momento particolarmente difficile. L’uomo, infatti, è un punto di riferimento per la sua comunità (nel mirino di un avido speculatore edilizio, Joe Hamilton) e gli impegni che il suo ruolo gli impongono stanno minando il rapporto con la moglie Julia (Whitney Houston).

Un giorno arriva in suo soccorso Dudley (Denzel Washington), un angelo inviato con l’obiettivo di aiutarlo a risolvere i suoi problemi e sostenerlo nella sua vita pubblica e privata. Biggs, però, non solo non crede che il nuovo arrivato sia davvero un angelo, ma inizia a nutrire dei forti timori che Julia possa essere attratta da lui.

Intanto il nuovo piano edilizio procede e Hamilton è riuscito a mettere le mani sulla Chiesa del posto, pronto a distruggerla per realizzare un complesso ultramoderno e redditizio.

L’atmosfera del Natale, però, pervade l’animo di Biggs e l’uomo riesce a trovare nuova motivazione così, grazie all’aiuto di Dudley, convince Hamilton a rinunciare ai suoi piani.