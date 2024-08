Asmaa e Cristiano in crisi dopo Uomini e donne: cosa sta accadendo

Non è certo l’estate che sognavano qualche tempo fa quando sono usciti mano nella mano dal dating show di Maria De Filippi, Asmaa e Cristiano starebbero attraversando una forte crisi dopo Uomini e donne, con i due protagonisti alle prese con giornate nere che potrebbe portare a una rottura definitiva. Gli esperti di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza hanno aggiornato sulla relazione: “In vacanza ci sono stati dei giorni in cui stavano bene e altri in cui non si parlavano molto, ci sono stati degli screzi più che altro caratteriali, sicuramente si vedranno per chiarirsi ma per ora stanno ognuno per conto suo” ha rivelato Deianira Marzano su Instagram.

Anche il collega Amedeo Venza ha detto la sua su Asmaa e Cristiano di Uomini e donne, confermando la versione: “Se proprio lo volete sapere l’ultimo giorno sulla spiaggia non si sono proprio parlati, detto ciò spero che si chiariscano, non sono persone che lavorano sui social e hanno la necessità di inventare” le parole sui social riguardo alla coppia.

Uomini e donne, la prima segnalazione di crisi tra Asmaa e Cristiano: “Lite in un bar”

La fine della relazione tra Asmaa e Cristiano per il momento non sembra ancora un’ipotesi, ma è anche vero che i due avevano avuto già una discussione nei mesi scorsi, una lite scattata in un bar che fece storcere il naso ai fan della coppia nata a Uomini e Donne.

Cristiano si era lasciato andare a una speciale dedica nei confronti di Asmaa, che adesso risuona triste a pensare alla situazione attuale del duo di Uomini e donne: “Vivo in una bolla, mi chiedo ‘Cosa si prova quando hai a che fare con la tua donna ideale?’. Ho capito che quando ti accorgi delle mancanze e le realizzi con una persona accanto, quella è la donna ideale, io l’ho trovata. È la prima volta in vita mia che mi capita di fare cose senza chiedere, lei è una donna di altri tempi, ha una testa frutto di intelligenza artificiale, ho scoperto la sua parte romantica”. La speranza per i fan di Uomini e donne è che la coppia possa ricucire lo strappo nel più breve tempo possibile.

