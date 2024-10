Valentina Romani, chi è l’attrice: “Ho sempre sognato di fare l’attrice”

Tra gli ospiti di oggi domenica 20 ottobre 2024 di Che tempo che fa troveremo anche la giovane attrice Valentina Romani, che negli ultimi anni ha raccolto grandi soddisfazioni in svariate avventure professionali, da Mare Fuori, passando per altre avventure sul piccolo schermo. In una intervista concessa al magazine Vanity Fair, Valentina Romani si è espressa rievocando i suoi inizi e quella voglia di inseguire il sogno di attrice: “Ho sempre voluto fare questo mestiere: credo che non avrei potuto fare altro, la vera fortuna e ricchezza è mettersi nella condizione di voler imparare qualcosa”.

Valentina Romani ha poi raccontato come è stato lasciare il nido domestico per correre fuori e inseguire il sogno di fare l’attrice, raggiunto con grande successo: “Ho iniziato questo lavoro a 18 anni, ho passato tanto tempo fuori casa e, a livello pratico, dovevo darmi una mossa per capire come funzionavano le lavatrici e cose del genere”. Tra le colonne di Io Donna, invece, Valentina Romani ha ammesso di essere riuscita a gestire nel corso della sua giovane vita le difficoltà, gli tsunami capitati.

Valentina Romani ricorda la carriera nella danza: “A un certo punto ci si stanca”

Prima di incontrare il successo nel mondo del cinema, la bella e giovane Valentina Romani ha vissuto una fortunata carriera nel mondo della danza, interrotta però troppo presto anche per via di alcuni problemi a un ginocchio che l’hanno limitata: “Perché ho smesso di ballare? A un certo punto, gli adolescenti, non si sa per quale ragione, si stancano. Poi avevo anche un dolore al ginocchio che mi dava molto fastidio, quando, per il film, ho ripreso tutto, oltre a risvegliare dei muscoli che non mi ricordavo di avere” ha raccontato tra le colonne di Vanity Fair l’attrice.

Ma l’amore per la danza resta comunque vivo nel cuore di Valentina Romani, che anche grazie alle sue doti innate tra le varie esperienze in carriera ha ottenuto una parte anche nel film Carla.