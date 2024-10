Verdiana Zangaro sarà una delle concorrenti della quarta puntata di Tale e Quale Show ed in questa circostanza avrà il non semplice compito di imitare la cantante Antonella Ruggiero, nota cantante che ha vinto molto e che abbiamo ammirato nel ruolo di leader dei Matia Bazar. Un’interpretazione che non sarà semplice ma Verdiana ha già dimostrato di poter fare piuttosto bene.

Verdiana Zangaro ha cominciato a farsi conoscere nel mondo della musica partecipando ad Amici 2013 ed è trascorsa una vera eternità rispetto a quel periodo. La ragazza è cresciuta ed è diventata donna e anche nel corso di Tale e Quale Show ha mostrato una grande maturità e bravura che le hanno permesso – tra le altre cose – anche di vincere la seconda puntata quando ha interpretato All By Myself di Celine Dion e ha evidenziato un grandissimo talento.

Anche nella terza puntata la donna ha riscosso grande successo e ha ottenuto comunque un ottimo terzo posto. Questa volta si preannuncia un impegno tutt’altro che semplice dove dovrà imitare una voce profonda e bella come quella dell’ex leader dei Matia Bazar. Ma Verdiana – come sottolinea anche il pubblico social – sembra avere tutte le qualità e la maturità per affrontare l’ennesima sfida.

Verdiana Zangaro a Tale Quale Show, una voce soave

Nel corso di queste prime puntate di Tale e Quale Show 2024 Verdiana Zangaro ha interpretato Arisa, Celine Dion e Lady Gaga, tre personaggi molto differenti tra loro ma sicuramente tutte piuttosto complicate da imitare. La ragazza è stata una piacevole sorpresa e sia la giuria che soprattutto i social hanno esaltato la sua voce e le sue qualità come imitatrice.

Una sorpresa totale con molti che non conoscevano bene Verdiana – non cosi nota al grande pubblico rispetto magari ad altre concorrenti – ma che ha dimostrato di avere un talento canoro non indifferente. Ora toccherà imitare Antonella Ruggiero, un’altra interpretazione che si preannuncia difficile ma che potrebbe essere davvero molto importante, anche ai fini della classifica finale.

Per molti degli addetti ai lavori e degli utenti social Verdiana è la principale favorita alla vittoria finale di Tale e Quale Show e quindi potrebbe nuovamente sorprendere. Verdiana è una dei membri del Gruppo Le Deva e ora – dopo anni dove ha provato a sfondare (principalmente senza particolare successo), questa potrebbe rivelarsi davvero come l’occasione giusta. La cantante rossonera sta conquistando il pubblico ed i social sono pazzi do loro; nell’ultima puntata sia la giuria interna che gli ospiti Pupo ed Enrico Brignano hanno avuto parole al miele per la bella cantante.