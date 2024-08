Vi presento Joe Black, diretto da Martin Brest

Lunedì 19 agosto, andrà in onda, in prima serata su Rete 4, alle 21:30, il film fantastico, drammatico e sentimentale del 1998 dal titolo Vi presento Joe Black. La pellicola è diretta da Martin Brest, regista che ha girato pellicole di grande successo e con le più grandi star di Hollywood, come Beverly Hills Cop – Un piedipiatti a Beverly Hills, con Eddie Murphy, Prima di mezzanotte, con Robert De Niro, e Scent of a womwn – Profumo di donna, con Al Pacino.

Alain Delon, dove sarà sepolto? La confessione al figlio sul suo ultimo desiderio/ "Voglio riposare con..."

La pellicola del film Vi presento Joe Black si compone di un cast stellare che vede protagonisti: Brad Pitt e Anthony Hopkins, che avevano già lavorato insieme in Vento di passioni. Completano il cast Claire Forlani, Jake Weber e Marcia Gay Harden. Prodotta da Universal Picture, l’opera è stato sceneggiata da Bo Goldmanm che ha lavorato insieme al regista nel film Scent of a Woman, mentre le musiche sono del compositore Thomas Newman, candidato per ben 15 volte al premio Oscar.

Chicago PD 11, anticipazioni 19 agosto 2024/ Hailey al comando, Voight alla ricerca del killer

La trama del film Vi presento Joe Black: cosa faremmo se conoscessimo il momento esatto in cui moriremo?

Vi presento Joe Black racconta l’incontro di William “Bill” Parrish (Anthony Hopkins), con un misterioso giovane Joe Black (Brad Pitt), che si rivela essere la morte in persona. Affascinante, ricco e con una splendida famiglia, Bill è un magnate delle telecomunicazioni con una vita perfetta che, mentre si avvicina al suo sessantacinquesimo compleanno, inizia ad avere strane premonizioni e a sentire delle voci.

Un giorno riceve la visita di Joe Black che si presenta come la Grande Mietitrice venuta a reclamare la sua vita, ma gli propone un insolito accordo. Infatti, Joe offre a Bill la possibilità di vivere più a lungo, a patto che rimanga con lui per conoscere meglio gli essere umani e le loro emozioni. Bill accetta e il giovane ha modo di conoscere la famiglia e sopratutto la figlia Susan (Claire Forlani). Quest’ultima, che aveva incontrato già Joe, non sa che si tratta della morte, è attratta dal giovane e tra i due nasce una relazione romantica.

Russia vs Ilario Piagnerelli per intervista a uomo con simboli SS/ "Media Italia elogiano neonazisti ucraini"

Intanto, Bill viene estromesso dal CdA della sua società da Drew, ex fidanzato di Susan e, nel giorno del suo compleanno, rimane sconvolto quando Joe gli comunica una variante all’accordo iniziale: vuole portare con sé, nell’aldilà, non solo lui ma anche la figlia. L’uomo farà di tutto per far capire a Joe che cos’è il vero amore e convincerlo a lasciare vivere Susan. Nel finale, Bill e Joe si allontanano insieme, mentre Susan tenta di raggiungerli, fermata dal vero Joe.