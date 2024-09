VIDEO BRUGES BORUSSIA DORTMUND, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Al Jan Breydel Stadion il Borussia Dortmund vince in trasferta contro il Bruges per 3 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i gialloneri cercano immediatamente di prendere in mano il controllo delle operazioni e Malen spara comunque largo da distanza ravvicinata verso il 4′.

I belgi insistono e mettono alla prova l’estremo difensore Kobel che si supera disinnescando Onyedika al 12′ e Skov Olsen poi intorno al 37′. Nel secondo tempo il solito Kobel torna ad essere grande protagonista della serata compiendo un altro intervento prodigioso sulla conclusione di Vetlesen al 63′.

Nel finale i tedeschi riescono a rompere l’equilibrio con il gol siglato al 76′ da Bynoe-Gittens, su assist di Emre Can. Lo stesso Bynoe-Gittens completa la doppietta personale che vale pure il bis con il supporto di Nmecha all’86’ ed è Guirassy nel recupero al 90’+5′ a trasformare un calcio di rigore su segnalazione del VAR.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro bosniaco Irfan Peljto ha estratto il cartellino giallo per appena due per due volte ammonendo rispettivamente Vetlesen al 53′ da un lato e Ryerson all’85’ dall’altro. I tre punti conquistati in questo primo turno del torneo continentale permettono al Borussia Dortmund di salire a quota 3 nella classifica della Champions League mentre il Bruges non si muovem rimanendo fermo a zero punti.

VIDEO BRUGES BORUSSIA DORTMUND: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS