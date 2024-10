VIDEO CAMPOBASSO SPAL, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

All’Avicor Stadium-Antonio Molinari il Campobasso vince nettamente contro la Spal per 4 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i rossoblu iniziano benissimo la sfida affacciandosi immediatamente in zona offensiva con una certa pericolosità al 1′ quando Di Nardo si guadagna subito un corner.

Gli estensi non vogliono però essere da meno e D’Orazio sfiora a sua volta il gol verso il 10′ incappando nella deviazione decisiva in angolo di Benassai, che non concretizza poi sul fronte opposto al 26′. Bisogna attendere il 39′ affinchè i Lupi riescano a passare in vantaggio grazie alla rete messa a segno da Di Stefano, su assist di Scorza ed approfittando di un velo di Di Nardo. Nè Antenucci al 43′ nè Karlsson al 45′ trovano poi l’immediato pareggio fallendo un paio di occasioni comunque interessanti.

Nel secondo tempo di nuovo Karlsson al 51′ e poi Pierno al 56′ vanno a caccia dell’eventuale gol del pareggio sebbene i molisani trovino invece la rete del raddoppio al 71′ con Di Nardo e Baldassin calcia invece largo non di molto all’80’. Nel finale il tris arriva con la rete siglata da Serra ed è Forte, nel recupero al 90’+2′, a chiudere i conti in modo definitivo calando il poker con l’aiuto del suo collega Spalluto.

Per quanto riguarda l’aspetto disciplinare, l’arbitro Giorgio Bozzetto, proveniente dalla sezione di Bergamo, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Bosisio al 78′ da un lato, Zammarini al 20′, D’Orazio al 72′ e Karlsson al 75′ dall’altro. I tre punti conquistati in casa in questa nona giornata di campionato permettono al Campobasso di portarsi a quota 14 nella classifica del girone B della Serie C 2024/2025 mentre la Spal non si muove, rimanendo ferma con i suoi 7 punti.

