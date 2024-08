VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CESENA CARRARESE: LA SINTESI

Allo Stadio Dino Manuzzi il Cesena ha la meglio sulla Carrarese per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli emiliani cominciano benissimo la partita trovando infatti il gol del vantaggio immediato già all’8′ per merito di Shpendi, bravo a capitalizzare l’assist offertogli dal suo collega Berti. Proprio lo stesso Shpendi completa la doppietta personale poi al 23′ trasformando un calcio di rigore, fischiato per un fallo commesso da Belloni nei confronti di Berti, che vale il raddoppio. I toscani cercano quindi di reagire e centrano così la traversa tramite una giocata tentata da Panico verso il 32′.

Nel secondo tempo i marmiferi si danno da fare ed i loro sforzi di pervenire al possibile pareggio vengono premiati quantomeno dal gol siglato da Schiavi, il quale insacca la sfera dopo che il tiro di Finotto era stato ribattuto, al 55′. Nel finale gli ospiti sotto la guida di mister Calabro falliscono un’altra chance con Finotto al 58′ e Panico al 61′ ma rischiano grosso quando i bianconeri si riaffacciano in avanti con Kargbo al 77′ e si salvano con una parata di Bleve su Van Hooijdonk pure all’89’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Alessandro Prontera, proveniente dalla sezione di Bologna, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Curto al 33′, Pisseri al 59′ e Calo al 68′ da un lato, Palmieri al 20′ dall’altro. La vittoria ottenuta all’interno delle mura amiche in questa prima giornata del campionato cadetto regala tre punti al Cesena che sale così a quota 3 nella classifica della Serie B 2024/2025 mentre la Carrarese non si muove e rimane infatti bloccata a zero punti.

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CESENA CARRARESE

