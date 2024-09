VIDEO ENTELLA PESCARA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Comunale di Chiavari il Pescara vince in trasferta per 1 a 0 contro l’Entella come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo la partita comincia su ritmi piuttosto blandi e dopo una fase di studio iniziale sono i liguri ad affacciarsi in zona offensiva verso il 19′ con una conclusione provata da Siatounis ma comunque murata dalla retroguardia avversaria.

Gli uomini di mister Gallo insistono fallendo un’opportunità con Bariti intorno al 24′ e la compagine guidata dal tecnico Baldini replica con Meazzi al 39′ e di testa con Brosco al 40′ prima di rischiare sulla chance non capitalizzata da Guiu dall’altra parte al 43′. Nel secondo tempo gli abruzzesi prendono presto in mano il controllo delle operazioni ed il loro atteggiamento viene premiato al 57′ tramite il gol del vantaggio segnato da Valzania, protagonista con un colpo di testa vincente sul calcio d’angolo battuto dal suo collega Meazzi.

Nel finale Crialese si salva al 72′ quando Pellacani gli consegna un pallone difficile sul pressing di Castelli e i delfini evitano il peggio con Plizzari anche all’88’ sull’ennesimo spunto di Casarotto. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Dario Madonia, proveniente dalla sezione di Palermo, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Corbari al 73′ da un lato, Pellacani al 1′ e Pierozzi al 35′ dall’altro.

I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche permettono al Pescara di salire a quota 14 nella classifica del girone B della Serie C 2024/2025 dopo sei giornate mentre la Virtus Entella non si muove rimanendo ferma a 11 punti.

