VIDEO FERALPISALO’ PERGOLETTESE, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Lino Turina la Pergolettese vince in trasferta contro la più quotata Feralpisalò per 2 a 1. Nel primo tempo i verdazzurri suonano la carica in apertura con una soluzione imprecisa provata da Di Molfetta già al 5′ e Cabianca interviene poi per disinnescare il tentativo gialloblu di Parker all’8′.

I Leoni del Garda insistono con il capitano Balestrero al 23′ e con Pasini al 25′, quando Cordaro ne para il colpo di testa insidioso e Zennaro non supera Albertini sul pallone vagante che ne è conseguito. I canarini sbloccano quindi il punteggio al 34′ per merito di Labrughi, in gol su assist di Tonoli sugli sviluppi di un calcio d’angolo, e Careccia sigla poi la rete dell’immediato raddoppio al 42′ sfruttando nel migliore dei modi il suggerimento propostogli da Jaouhari.

In avvio di secondo tempo è ancora Di Mofetta a fallire una chance al 47′. Nel finale proprio il solito Di Molfetta concretizza al 73′ trasformando dal dischetto il calcio di rigore assegnato per l’intervento irregolare effettuato nei suoi confronti da parte di Jaouhari. I verdazzurri restano infine pure in inferiorità numerica dal 90’+2′ a causa dell’espulsione per doppio cartellino giallo rimediata da Pasini.

VIDEO FERALPISALO’ PERGOLETTESE: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS