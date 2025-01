VIDEO E HIGHLIGHTS GENOA MONZA PRIMAVERA: LA PRIMA FRAZIONE DI GIOCO

Molto divertente l’inizio di partita di Genoa Monza Primavera, almeno per la squadra ospite che dopo quarantacinque minuti di gioco passa subito in vantaggio con un sonoro poker che non ha lasciato via di scampo alla formazione di casa. Quattro reti che hanno messo in evidenza la difficoltà del Genoa di essere propositiva nella propria metà campo, anzi gli errori sono stati troppi e sono stati puniti anche in maniera sfortunata.

Molto bello il gol di Zanaboni che segna dopo che la palla ha rocambolato in maniera strana verso l’attaccante, a quel punto il giovane bomber non ci ha pensato su due volte e ha caricato un tiro di potenza davvero impressionante, sicuramente il gol più belo del poker del primo tempo che potrete poi vedere alla fine dell’articolo sottostante.

VIDEO E GOL GENOA MONZA PRIMAVERA, IL SECONDO TEMPO

Canovaccio che si è rispettato anche nel secondo tempo di Genoa Monza Primavera, una partita che ha visto una sola squadra in campo e di conseguenza gli attaccanti sono stati sollecitati anche in questa fase della partita, sopratutto Longo che oltre alla doppietta nel primo tempo stava mettere a segno un tris nei minuti iniziali.

Il Monza Primavera si impone con un netto 4-1 sul Genoa in una partita che ha visto i biancorossi dominare dal primo all’ultimo minuto. Dopo l’iniziale vantaggio già nel primo tempo, grazie a una rete di Berretta in contropiede, il Monza ha continuato a spingere, trovando altre due reti con Longhi e Zanaboni, quest’ultimo sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

