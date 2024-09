VIDEO GUBBIO TERNANA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Pietro Barbetti le squadre di Gubbio e Ternana si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i toscani cominciano in maniera arrembante a giudicare dalla conclusione di Corsinelli intercettata da Tito intorno al 10′.

I rossoblu rischiano grosso al 28′ quando Venturi è costretto a salvare la sua porta dal tocco del compagno Stramaccioni ad anticipare in modo un po’ troppo impreciso Donnarumma. Nel secondo tempo gli uomini di mister Abate falliscono un’opportunità interessante al 58′ con il neo entrato Cianci.

Nel finale è proprio lo stesso Cianci a caricarsi la sua squadra sulle spalle fallendo almeno tre occasioni importanti per spezzare l’equilibrio di partenza al 61′, al 74′ ed anche all’89’, dovendo infatti fare i conti pure con le parate eseguite da Venturi.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Ancora, proveniente dalla sezione di Roma 1, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Zallu al 47′ e Tozzuolo all’83’ da un lato, Loiacono al 66′, Cianci al 90′ e De Boer al 90’+4′ dall’altro. Il punto conquistato in questo terzo turno di campionato permette rispettivamente al Gubbio di salire a quota 7 mentre la Ternana raggiunge i 4 punti nella classifica del girone B della Serie C.

