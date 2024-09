VIDEO PINETO AREZZO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Pavone-Mariani il Pineto ha la meglio sull’Arezzo vincendo per 3 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i toscani cominciano la sfida in maniera propositiva a giudicare dalla giocata di Gigli interrotta da Tonti già al 12′.

I minuti passano e gli uomini del tecnico Cudini crescono riuscendo anche a spezzare l’equilibrio di partenza al 26′ con la rete siglata da Del Sole, sebbene Fabrizi possa aver toccato per ultimo la sfera. Nel secondo tempo gli amaranto protestano quando Ogunseye finisce a terra in area di rigore al 52′ dopo la conclusione di Pattarello parata da Tonti.

Nel finale i biancazzurri raddoppiano intorno al 67′ per merito di Pellegrino ed è Bruzzaniti a triplicare all’80’ trasformando il calcio di rigore da lui conquistato avendo subito fallo da Lazzerini. Inutile poi il penalty trasformato da Pattarello ad accorciare le distanze al 90’+2′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Michele Pasculli, proveniente dalla sezione di Como, ha estratto il cartellino giallo per ben dieci volte ammonendo rispettivamente Bruzzaniti al 37′, Hadziosmanovic al 38′, Amadio al 45’+5′, Tonti al 60′, Fabrizi al 66′ e Pellegrino al 90’+6′ da un lato, Guccione al 45’+5′, Pattarello al 53′, Del Fabro al 66′ e Lazzarini al 78′ dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche permettono al Pineto di salire a quota 5 nella classifica del girone B della Serie C mentre l’Arezzo non si muove, rimanendo fermo a 3 punti.

