Ancora una battuta d’arresto per il Milan Futuro di Daniele Bonera che non riesce a vincere e sbloccarsi nel campionato di Lega Pro, Girone B. Nel posticipo di giornata contro il Rimini i rossoneri ci provano, iniziano piuttosto bene la gara e creano molto, soprattutto nella prima frazione di gara. Ottima partenza con Cuevas e Camarda che tentano di trovare il gol, Camarda lo trova verso la fine del primo tempo ma è tutto fermo per fuorigioco.

C’erano grosse aspettative su questa squadra ad inizio stagione, il Milan Futuro voleva lanciare i giovani in rosa e provarli in vista di un possibile passaggio in prima squadra, ci si attendeva difficoltà ma le cose stanno andando molto peggio rispetto al previsto e il Milan è ancora penultimo in classifica. Un gol segnato e cinque reti subite con l’attacco rossonero troppo sterile e inconcludente e la difesa che perde colpi non appena si trova dinanzi l’attacco avversario.

Il Rimini non era un grande avversario e sicuramente non era tra i più temibili in questo momento ma è arrivata ancora la sconfitta e a preoccupare è soprattutto la mancata reazione dopo il gol subito. La traversa di Liberali è troppo poco, un guizzo dalla distanza del talento rossonero, sempre tra i più pericolosi ma troppo poco per il Milan futuro e per una squadra ancora troppo acerba per la categoria.

Milan Futuro, preoccupa l’ennesima sconfitta

Ci si attendeva una reazione d’orgoglio da parte del Milan Futuro ma le cose non sono andate cosi, anzi tutt’altro. Nuova sconfitta e Milan ancora a secco di vittorie e fermo al penultimo posto in classifica, a soli 2 punti. Brutta batosta e il club rossonero si trova in grosse difficoltà, Camarda non rende e qualcuno sta persino mettendo in dubbio la posizione di Daniele Bonera, storica bandiera del club.

Ha giocato nel Milan per diversi anni e la società lo reputava la scelta giusta per il progetto Milan Futuro, invece le cose non stanno andando cosi, la squadra non gira e c’è qualcuno che sente malumore attorno al tecnico rossonero. Se in prima squadra Paulo Fonseca è riuscito a ribaltare la situazione grazie alla vittoria nel derby Bonera è chiamato a fare lo stesso o meglio la società attende una reazione o non si escludono scelte che potrebbero risultare clamorose.

Dopo Juve e Atalanta è nato il progetto Milan Futuro e il club era piuttosto speranzoso, soprattutto visto giovani talenti come Zeroli, Liberali e Camarda. Tutti questi stanno faticando nel passaggio tra i professionisti, seppur in Serie C e il Milan vuole risposte immediate, sia Bonera che i giocatori. Le prossime sfide di campionato saranno decisive, o quasi.

Milan Futuro, c’è anche un problema Camarda

La stagione del Milan Futuro è cominciata quindi con molte più difficoltà rispetto al previsto, nonostante parliamo di un club con ampi margini di crescita e una squadra di giovani piuttosto interessanti. La squadra ha evidenziato anche contro il Rimini diversi alti e bassi, lacune in ambo le fasi e soprattutto nella fase offensiva dove – almeno sulla carta – parliamo di un club di categoria superiore.

Francesco Camarda era l’uomo più atteso nel Milan Futuro, un giocatore che ha già debuttato in serie A (numeri da record per lui) ma che al momento è a quota 1 gol in Lega Pro, nelle prime cinque gare della stagione. Anche a Rimini il bomber rossonero ha cominciato bene ma ha trovato poi problemi importanti, nello scontro con giocatori di grande stazza e difficoltà anche per chi è dietro, come Liberali e soprattutto Cuevas e Chaka Traore. I tifosi e la società attendono una reazione il prima possibile, vedere il Milan Futuro cosi indietro è anche un messaggio di pessima immagine che regala la formazione rossonera.

Ecco qui sotto il video e gli highlights di Rimini-Milan Futuro: