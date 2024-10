VIDEO SESTRI LEVANTE AREZZO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Giuseppe Sivori l’Arezzo supera in trasferta il Sestri Levante vincendo per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i rossoblu provano subito a cogliere di sorpresa gli avversari ed a prendere in mano il controllo delle operazioni affacciandosi anche in zona offensiva subito intorno al 5′ sebbene la conclusione di Rosetti venga controllata senza problemi dal portiere Trombini.

I minuti passano e gli amaranto crescono cercando pure di combinare qualcosa di altrettanto pericoloso con un colpo di testa tentato da Gigli verso il 18′ prima e con un’altra deviazione di testa cercata da Ogunseye poi alla mezz’ora. Nel secondo tempo gli uomini di mister Troise ricominciano in maniera arrembante ed il loro atteggiamenteo viene premiato immediatamente al 47′ con il gol del vantaggio siglato da Tavernelli.

Il suo collega Boccia offre quindi un pallone molto più che interessante senza che non venga però sfruttato da alcun compagno al 56′. Nel finale i toscani si vedono negare il raddoppio quando la rete di Gucci dell’80’ viene annullata per una posizione di fuorigioco e sul fronte opposto l’estremo difensore Anacoura tiene inutilmente a galla i suoi disinnescando Pattarello al 90′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Gianluca Catanzaro, proveniente dalla sezione di Catanzaro, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Podda al 52′ ed Anacoura al 68′ da un lato, Santoro al 45’+2′, Settembrini al 70′, Coccia al 78′ e Lazzarini all’88’ dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questa decima giornata di campionato permettono all’Arezzo di raggiungere quota 19 nella classifica del girone B della Serie C 2024/2025 mentre il Sestri Levante non si muove, rimanendo bloccato a 9 punti.

