Video uomo minaccia con piccone e molotov prima di Polonia-Olanda/ Germania, polizia di Amburgo gli spara

Paura ad Amburgo, in Germania, a poche ore dalla partita degli Europei tra Polonia e Olanda: un uomo minaccia con piccone e molotov la polizia che lo ha neutralizza ferendolo (guarda qui sotto il video). L’allarme è scattato attorno alle ore 12:30 nel centro della città tedesca, in particolare vicino a una fan zone della Uefa dove erano ospitati tifosi olandesi, non lontano dalla Silbersackstrasse. Gli agenti sono stati costretti a intervenire per bloccare un uomo che ha aggredito un poliziotto con un piccone e avendo con sé anche una molotov.

Stando a quanto riportato dalla Bild, la polizia ha usato prima lo spray al peperoncino per provare a fermare il tifoso, poi ha sparato un colpo di arma da fuoco per provare a farlo desistere, successivamente però sono partiti altri colpi fino a quando l’uomo non è caduto a terra (qui il video). Quindi, sono scattati i soccorsi: l’aggressore è stato trasportato in ambulanza in ospedale e verserebbe in gravi condizioni, mentre la zona è stata subito evacuata.

VIDEO MINACCIA PICCONE E MOLOTOV, “NON CI SAREBBERO LEGAMI CON LA PARTITA OLANDA POLONIA”

Stando a quanto riportato dalla Bild, l’operazione di polizia è stata condotta sulla Reeperbahn di Amburgo, a più di un chilometro di distanza dalla zona ufficiale dei tifosi, contro un uomo armato di piccone e molotov. Un portavoce della polizia ha spiegato che la polizia è intervenuta quando il “rivoltoso” è uscito da un pub minacciando i servizi di emergenza. Gli agenti gli hanno chiesto di mettere giù l’arma prima di usare lo spray al peperoncino e un’arma da fuoco. Sono stati poi sparati diversi colpi finché l’uomo non è caduto a terra. I media tedeschi segnalano che l’uomo è stato ferito alla gamba dagli spari.

“Attualmente sta ricevendo cure mediche in ospedale“. Comunque, secondo la Bild non è in pericolo di vita e non ci sarebbero altre persone coinvolte. “Non c’è alcuna indicazione che ci sia un legame con il calcio“. L’incidente è avvenuto vicino alla stazione della S-Bahn Reeperbahn. La polizia ipotizza che volesse far esplodere l’ordigno incendiario nel trambusto dei tifosi.

GUARDA QUI VIDEO DI UN UOMO CHE MINACCIA CON PICCALE E MOLOTOV, OLANDA POLONIA













