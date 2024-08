Vittorio Colnaghi è morto questa notte. Tutti lo ricordano per essere stato l’amministratore del gruppo Upas Libero su Facebook, amatissimo dalla community italiana. Sui social in queste ore è spuntata la triste notizia, che ha addolorato i seguaci della soap “Un posto al sole”. Vittorio Colnaghi si dedicava, infatti, a fare grandi riassunti di ogni puntata, e così faceva per diverse fiction di stampo partenopeo. Le cause morte sono ancora sconosciute, ma per ora sembra sia stata colpa di un problema cardiaco.

Anticipazioni Segreti di famiglia, puntata 4 settembre 2024 salta: sospesa o torna in onda?/ Ultime novità

Vittorio Colnaghi amministrava ormai da diverso tempo Upas Libero, un gruppo seguito da più di 15 mila membri appassionati di Un Posto al Sole, come dice l’acronimo del nome della pagina. Quest’ultima, oggi riporta una scritta come immagine di copertina: “Rip Vittorio”, in segno di lutto per la perdita del fedelissimo amministratore. Da tanti anni ormai Vittorio Colnaghi scriveva ogni giorno sul gruppo da lui creato, e lo ha fatto fino all’ultimo giorno. Il suo punto di forza erano senza dubbio i “riassuntoni” del dopo puntata, che non mancavano mai per nessun motivo. La sua scrittura pungente e critica conquistava i fan della soap, che non vedevano l’ora di leggere i suoi post.

Anticipazioni Endless Love, puntata 30 agosto 2024: finale di stagione in prima serata/ Emir in fin di vita

Vittorio Colnaghi è morto, il ricordo dei gruppi Facebook: “La comunità di Un posto al sole non sarà la stessa senza di te”

Durante i lunghi anni di attività ha avuto modo di conoscere anche tanti attori, i quali hanno espresso un messaggio di cordoglio in questa triste giornata. “Caro Vittorio, in ricordo dei pochi momenti rubati trascorsi insieme” si legge sui social in un post di Riccardo Polizzi Carbonelli: “alle nostre chiacchierate, le nostre risate, al Tuo buonumore, alla passione e creatività che impiegaVi nel sostenere Un posto al sole, assieme agli altri Gruppi, con il Tuo,Unico,“Upas Libero”! Grazie per TUTTO!”.

Segreti di famiglia, anticipazioni puntata 29 agosto 2024/ Ilgaz ingannato da Engin: è scontro con Ceylin

Il messaggio di addio è arrivato invece dal gruppo Upaspoiler, che ha scritto: “Cari amici upassini, è con grande tristezza che oggi condividiamo la notizia della scomparsa di Vittorio Colnaghi, amministratore del gruppo “Upas Libero“. Vittorio non era solo appassionato della soap italiana, ma riusciva a trasmettere molto di più, andando a raccontare ogni episodio con spirito critico e coinvolgendo tutta la community a creare lunghi dibattiti dopo ogni episodio.