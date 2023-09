Vittorio Conti ‘spoiler’ su Il Paradiso delle Signore/ “Aprirà un magazzino davanti al nostro e…”

Conti anticipa alcuni dettagli della nuova stagione de Il Paradiso delle signore

Vittorio Conti, volto storico della fiction Il Paradiso delle signore, è stato ospite de La volta buona che ha fatto il suo esordio oggi, 11 settembre su Rai 1. L’attore, ai microfoni di Caterina Balivo, ha svelato come si trova sul set dell’amatissima serie televisiva: “E’ diventata una seconda casa, siamo davvero una bella squadra… affiatatissimi.”

E ancora: “Ogni anno ci sono leve nuove, attori giovani che entrano, e sono entusiasti del lavoro che facciamo. Quindi, il pubblico ci premia ogni anno “. L’interprete e sex symbol ha concesso un piccolo spoiler sulla nuova stagione prima puntatache farà il suo ritorno oggi, con la : “Quest’anno ce ne saranno di tutti i colori, con un nuovo magazzino che ha aperto proprio di fronte al nostro, cercheranno di farci fallire ma… sarà lunga“. Insomma, il pubblico dovrà aspettarsi una spietata concorrenza ma chi la spunterà alla fine?

Vittorio Conti spiega il successo de Il Paradiso delle Signore

Ai microfoni di Caterina Balivo, ospite nel salotto di La volta buona, Vittorio Conti spiega il motivo per cui la fiction ha riscosso così tanto successo: “Credo che un po’ l’epoca faccia la sua parte, gli anni’60, ci aiuta tanto. E poi le storie che sono comunque moderne, parliamo di emancipazione, di violenza contro le donne.”

E ancora: “Parliamo di omosessualità nel caso del mio collega Roberto Landi. Insomma, sono argomenti tutt’ora attuali; in più ci mettiamo tanto cuore e tanta passione perchè veramente otto mesi l’anno in Videa sono tanti e ci aiutiamo. Siamo veramente una bella squadra. ” L’attore assicura che non ci sono screzi sul set: “Non ci sono prime donne, è un grande set, registi… siamo sempre sul pezzo. Ci aiutiamo, leggiamo, sconvolgiamo le scene e stiamo con i piedi lì“.

