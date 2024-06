Vittorio Menozzi dopo il Grande Fratello pronto per Amici 2025?/ “Avevo superato i provini ma poi…”

Vittorio Menozzi svela: “Dovevo andare ad Amici di Maria De Filippi, non al Grande Fratello”

Nella Casa più spiata d’Italia del Grande Fratello 2024 Vittorio Menozzi si è contraddistinto per essere un ragazzo educato, riservato e poco adatto a liti, discussioni e creare amori e flirt che durano il tempo del reality. Insomma, non sicuramente il concorrente da reality perfetto e proprio per questo di recente ospite nel programma radiofonico RDS Reality Bites, ha ammesso innanzitutto che non ha nessuna intenzione di partecipare ad altri reality ma soprattutto ha rivelato di aver fatto i provini per entrare nella scuola di Amici.

Vittorio Menozzi ha rivelato che doveva andare ad Amici invece che al Grande Fratello ma per una serie di coincidenze e imprevisti le cose hanno preso un’altra piega. Nel dettaglio, durante la chiacchierata nel programma radiofonico ha confessato: “Io ho mandato delle clip dove cantavo e suonavo la chitarra. I ragazzi della redazione mi hanno detto ‘guarda, ci piaci’. Poi mi dicono che mi volevano vedere a Roma per ascoltarmi dal vivo. Poi però su Instagram mi hanno scritto i ragazzi del Grande Fratello e mi hanno detto ‘ti va di fare i casting?’.” Supera i provini e viene scelto come concorrente.

Archiviata l’esperienza al Grande Fratello 2024, Vittorio Menozzi è pronto per nuove esperienze professionale ma sicuramente non andrebbe in un altro reality: “Se è vero che non parteciperei mai più ad un altro reality? Sì è vero, poi ci sono tanti tipi di reality. L’Isola dei Famosi? No, quella non la farei per come sono fatto. Poi perdo il fisico, l’addominale. No dai, non è quello che sento mio. Questa è una cosa che l’ho imparata con il Grande Fratello” E invece, Vittorio Menozzi è pronto per Amici 2025? Il modelle 24enne si è pentito di non averci provato fino in fondo l’anno scorso: “Io non dovevo andare a fare il GF, ma dovevo andare a fare Amici di Maria. Lo sapevo che questo sarebbe stato il colpo di scena.”

Ed infine ha lasciato aperto uno spiraglio: “Devi sapere che la ragazza gestisce i provini del GF aveva lo stesso nome di quella di Amici, quindi mi richiama e mi dice ‘com’è andata?’. Io rispondo ‘bene, mi hanno fatto cantare quattro canzoni’. E lei rimane spiazzata ‘ma cosa, come ti hanno fatto cantare?’. C’è stato uno strano fraintendimento.” Ci riproverà per Amici 2025?











