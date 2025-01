Tra Zeudi e Javier c’è ancora Helena al Grande Fratello: cosa sta succedendo

Zeudi Di Palma gelosa di Javier Martinez? Stando alle immagini che arrivano dalla Casa del Grande Fratello, il rapporto tra i due ragazzi sta vivendo una forte evoluzione, tanto che presto potrebbero diventare la nuova coppia ufficiale di questa edizione. I pochi freni che rimangono sembra siano dovuti solo al rapporto che entrambi hanno con Helena Prestes, che sappiamo aver avuto una sorta di flirt sia con Zeudi che con Javier.

Helena Prestes: ritorno di fiamma per Zeudi Di Palma? “Mi ha trattata benissimo”/ Faranno pace al GF?

Zeudi e Helena pare però siano ormai ai ferri corti, tanto che la brasiliana ha definito la Miss Italia ‘molto furba’, perché avrebbe sfruttato il loro rapporto per emergere nelle dinamiche del programma. Diversa è la situazione di Helena con Javier: lei vuole infatti non perdere il rapporto col ragazzo che, a sua volta, continua a starle vicino. Un atteggiamento che ha fatto però storcere il naso ad alcuni coinquilini, Zeudi in primis.

Shaila Gatta ‘accusa’ Helena Prestes: “Prima Zeudi, ora vuole fare l’amore con Javier!”/ “Non si capisce…”

Zeudi avverte Javier sul suo rapporto con Helena: “Meno contatto fisico”

La campana ha infatti voluto un confronto con Javier, durante il quale lo ha invitato a riflettere bene sull’atteggiamento che sta avendo con Helena. Inoltre, gli ha fatto capire che dovrebbe distaccarsi da lei anche a livello fisico se non vuole che il loro rapporto venga frainteso da lei oltre che dalla stessa Helena. In tutta risposta, Javier ha ribadito la volontà di non perdere il rapporto con la Prestes, pur comprendendo di aver commesso degli errori nei confronti di entrambe le donne: “So benissimo che in questo momento dovrei distaccarmi completamente da lei, ma concedimi un po’ di errori. – ha detto il pallavolista a Zeudi – È vero che sbaglio, però perché? Io conosco Helena e so che lei a volte fa un casino… La situazione è questa e secondo me la cosa migliore ora è staccarmi da lei a piccole dosi.” ha spiegato.