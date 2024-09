Storica vittoria agli US Open per Jannik Sinner. Il tennis azzurro è riuscito a portare a casa il secondo Slam, facendo quello che nessun italiano fino a questo momento aveva fatto mai: vincerne due in un solo anno. Il primo infatti era stato quello degli Australian Open a gennaio: un 2024 storico per l’altoatesino che ha conquistato inoltre il sesto titolo su sei finali giocate nell’anno in corso. Dopo la straordinaria vittoria contro Taylor Fritz per tre set a zero, Sinner ha voluto dedicare l’incredibile successo ad una persona a lui cara: sua zia.

Anna Kalinskaya, fidanzata di Sinner/ Il bacio dopo la vittoria allo US Open e le polemiche di Kyrgios

Durante la premiazione, il tennista azzurro ha dichiarato: “Questo titolo per me è importantissimo l’ultimo periodo della mia carriera è stato molto difficile. Amo il tennis mi alleno tanto per giocare partite del genere, ma c’è una vita fuori dal campo. Per questo vorrei dedicare questo titolo a mia zia che non sta molto bene e non so quanto rimarrà ancora al mio fianco”.

Diretta/ Sinner Fritz (risultato 6-3 6-4 7-5) finale Us Open : Jannik, è storia: secondo Slam! (8 settembre)

Jannik Sinner vince US Open, lo sfogo in lacrime: “Auguro a chiunque sempre tanta salute”

Jannik Sinner, dopo l’emozionante dedica, ha poi spiegato come la zia sia una persona particolarmente importante nella sua vita: per questo la sua malattia lo ha scosso profondamente, come dimostrano gli occhi lucidi e le lacrime nel corso dell’intervista post vittoria degli US Open contro Fritz. L’altoatesino ha concluso augurando a chiunque di avere sempre tanta salute, nonostante purtroppo non sempre sia possibile. Una dedica, la sua, che ha fatto immediatamente il giro del web: particolarmente riservato, Sinner non sempre parla del suo privato, anzi, tende a tenere separata la vita familiare da quella lavorativa.

Andrea Iannone, compagno Elodie/ "Famiglia, figli? Al momento sono concentrato sul rientro e il mio prossimo"

La grave malattia della zia, però, ha avuto un impatto così forte da spingerlo ad invertire la tendenza della riservatezza gli ha dedicargli in diretta tv mondiale una vittoria straordinaria e storica, tanto da entrare negli annali del tennis italiano. Il lato più umano del giovane tennista 23enne ha fatto emozionare il web.