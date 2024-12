Paolo Calabresi Marconi, chi è l’ex marito di Alessia Marcuzzi: perché si sono lasciati

Nella vita sentimentale di Alessia Marcuzzi ha trovato posto anche Paolo Calabresi Marconi, che per nove anni è stato marito della conduttrice e showgirl romana, fino alla separazione annunciata qualche anno fa. A indispettire Paolo Calabresi Marconi sarebbero state le voci riguardanti il tradimento tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, che hanno creato diversi grattacapi anche al conduttore partenopeo e alla showgirl argentina, sarebbe questo il motivo che ha portato alla spaccatura tra la presentatrice capitolina e l’ex marito Paolo Calabresi Marconi.

Inoltre la convivenza forzata durante la pandemia aveva innescato diversi problemi nella coppia, come sottolineato da Dagospia, ma in quel caso Alessia Marcuzzi tentò di motivare così l’accaduto: “C’è stato un momento di difficoltà con Paolo e lui è andato a dormire da sua nonna, ma niente di che, è che io sono complicata, molto indipendente, attiva, irrequieta e quel periodo è stato difficile per me”.

Paolo Calabresi Marconi e la separazione con Alessia Marcuzzi

Nel 2022 è arrivato l’annuncio ufficiale da parte della conduttrice, che ha rivelato a tutti i motivi che hanno portato alla separazione con Paolo Calabresi Marconi. In un post sui social, Alessia Marcuzzi ha annunciato le fine della relazione: “Io e Paolo abbiamo deciso di lasciarci, la fine del nostro matrimonio però non significherà la fine della nostra famiglia, che continuerà ad esistere. I miei figli e Paolo proseguiranno il loro immutato rapporto di amore e affetto che siamo riusciti a costruire in questi anni” le parole dell’ex presentatrice di Isola dei famosi e Grande Fratello.

Dalla relazione tra l’imprenditore Paolo Calabresi Marconi e la conduttrice non erano nati figli, che invece Alessia Marcuzzi aveva avuto dai precedenti rapporti con Simone Inzaghi e Francesco Facchinetti, i figli Tommaso e Mia.