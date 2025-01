In un’intervista fiume, Alessia Marcuzzi ha raccontato la verità sul sul chiacchierato addio a Mediaset, che è arrivato dopo tanti anni di collaborazione continua e soprattutto proficua. Perché la conduttrice ha deciso di salutare definitivamente la rete ex Fininvest dopo ben 26 anni di lavoro? L’addio è arrivato il 30 giugno del 2021 tramite un comunicato ufficiale da parte della stessa conduttrice, che aveva rivelato solamente di voler lasciare Mediaset senza spiegarne la reale ragione. Per via di questo saluto definitivo improvviso non erano mancate le voci e i gossip su possibili litigi e strappi con Pier Silvio Berlusconi o con colleghi. In realtà, però, sarebbe un altro motivo che avrebbe spinto Alessia Marcuzzi a salutare definitivamente Mediaset.

“Non c’è stato nessuno strappo con Mediaset“ ha raccontato proprio la conduttrice, parlando con il Corriere della Sera. La scelta all’epoca lasciò a bocca aperta un po’ tutti perché Alessia Marcuzzi aveva in mano, in quel momento, una serie di programmi di gran successo come L’Isola dei famosi e Temptation Island. Dunque era un’ottima stagione della sua vita professionale ma nonostante questo la Marcuzzi aveva sentito l’esigenza di cambiare vita.

Alessia Marcuzzi spiega l’addio a Mediaset: “Non volevo rimanere legata ai reality”

“Volevo cambiare, sentivo che dovevo scegliere dei programmi diversi, scriverne uno mio come è stato per Boomerissima, o fare cose che Canale 5 non aveva in mente per me” ha spiegato Alessia Marcuzzi, che era diventata schiava dei dati dei numeri. Come raccontato proprio da lei al Corriere della Sera, infatti, ormai aspettava l’auditel con le farfalle nello stomaco, in attesa di capire se avesse fatto bene. Oggi, invece, ha cambiato vita e nonostante continui a lavorare con la tv e con i social, si è dedicata principalmente a due aziende da lei create, una di skin care e una di borse.