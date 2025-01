Alfonso Signorini è una furia al Grande Fratello 2024: lo sfogo nella Casa

Ieri sera nel corso della puntata del Grande Fratello 2024 è andato in scena un pesante faccia a faccia tra Alfonso Signorini e i concorrenti del reality dopo la questione Helena Prestes-Jessica Morlacchi, che ha poi deciso di abbandonare la Casa in seguito al bollitore Gate, con la produzione che aveva deciso di mandarla in nomination d’ufficio insieme alla modella brasiliana e all’ex volto di Non è la Rai. Alfonso Signorini, tornando sulla questione, ha giudicato inammissibili i comportamenti dei gieffini e ha tuonato in diretta davanti al pubblico di Canale Cinque:

“Avete detto e fatto cose che hanno oltrepassato il limite del buon gusto, della decenza. Chi ha fatto quel che sa ne risponderà questa sera. Sono dispiaciuto perché non mi piace fare il maestrino” le parole del presentatore e giornalista che ha raccolto gli applausi del pubblico.

Alfonso Signorini nel mirino delle critiche del web dopo l’attacco in diretta: perché

In un primo momento, l’intervento di Alfonso Signorini nella Casa del Grande Fratello ha fatto presagire l’arrivo di un provvedimento molto duro per le tre gieffine interessate: Helena Prestes, Jessica Morlacchi e Ilaria Galassi. Eppure, la severità delle parole di Signorini – che sul finire ha anche ammesso di essersi trattenuto da parole ancora più dure – è parso non coerente al provvedimento blando annunciato: mettere le tre donne in nomination d’ufficio.

La stessa Ilaria Galassi, dopo la puntata, l’ha definito “un regalo del Grande Fratello e non una vera punizione”; così come Helena si è detta felice perché convinta che sarebbe stata squalificata. Il web ha polemizzato di fronte a questa decisione del Grande Fratello, trovando perciò eccessivo l’intervento in persona, e in Casa, di Signorini, perché non supportato poi da una reale punizione. Perché parlare di limite superato e dignità persa se poi il risultato è stato una semplice nomination?