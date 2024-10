Amelia Villano sarà una delle concorrenti della quarta puntata della trasmissione Tale e Quale Show 2024, programma condotto da Carlo Conti. In questa puntata – che andrà in onda venerdi 11 Ottobre – la donna, nota influencer e speaker radio, si lancerà in un’esibizione tutt’altro che semplice dove si esibirà nel ruolo di Dua Lipa, grande cantante di stampo internazionale.

Amici 2024, Senza Cri parla di Alena: "Non sa scrivere"/ Lei sbotta: "Mi hai offesa, eppure sapevi che..."

Finora l’avventura di Amelia Villano durante Tale e Quale Show 2024 non è stata particolarmente brillante ed anzi nel corso delle puntate la donna ha ricevuto non poche critiche. Nell’ultimo episodio Amelia ha imitato la nota popstar americana Miley Cyrus ed ha cantato Flowers, uno dei suoi più grandi successi. Non è stata una puntata degna di nota a dire il vero ed anzi la giuria non è stata tenera con la ragazza.

Justine Mattera è Madonna a Tale e quale show 2024/ Riuscirà a conquistare il primo podio con la sua 'sosia'?

Alessia Marcuzzi ad esempio, grande fan di Miley Cyrus, non ha criticato tanto la musica quanto gli atteggiamenti ed ha consigliato ad Amelia di essere più sexy ed accattivante sul palco, un modo per reinterpretare meglio il ruolo della nota cantante. Trattandosi da questo punto di vista Amelia dovrà essere ancora più ‘caliente’ nei panni di Dua Lipa.

Tale e Quale Show 2024, Amelia Villano protagonista nella quarta puntata

Nel corso della quarta puntata di Tale e Quale Show Amelia Villano proverà nuovamente a impersonare al meglio una delle popstar più famose al mondo e dopo Miley Cyrus stavolta è il turno di Dua Lipa. Non sarà semplice in quanto trattiamo di un’icona di sensualità e bellezza e con una voce che per certi tratti appare celestiale. Dopo il quinto posto nell’ultima puntata Amelia proverà a sorprendere tutti.

Santone Kadir aggredisce i giornalisti di Pomeriggio 5/ Video: "State giocando con il fuoco"

Una bella voce ma un qualcosa che non convince, tutta la giuria ha avuto la stessa opinione su Amelia Villano e dopo sette giorni sta a lei ribaltare questa particolare situazione. Ricordiamo che nella quarta puntata di Tale e Quale Show vedremo come giudice speciale Geppi Cucciari, che affiancherà nella giuria Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello e c’è curiosità di vederla in queste particolare vesti.

Nel ruolo di Annalisa prima e di Miley Cyrus poi Amelia Villano è riuscita a prendere un poco di entrambe per raccontare il suo modo di esibirsi, in particolare nella sua Flowers in molti hanno sentito il suo legame alla canzone con la donna che ha raccontata di sentirla sua dopo la rottura con il suo ex fidanzato. Ora c’è curiosità, in classifica non ha brillato ma Amelia proverà a stupire nel prossimo episodio di Tale e Quale Show 2024.