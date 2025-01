Angela Caloisi e Paolo Crivellin, il retroscena sulla proposta di nozze

Due dei protagonisti di Uomini e donne 2024 sono pronti a convolare a nozze, Angela Caloisi e Paolo Crivellin, coppia unita ormai dal 2018, ha deciso di concedersi il grande passo e prossimamente i due infatti convoleranno a nozze, a svelare dei curiosi dettagli riguardo alla questione ci ha pensato la stessa corteggiatrice intervenendo sui social: “Mi si è fermato il cuore quando ho visto che, con gli occhi lucidi, mi hai detto quello che tenevi dentro. Non penso di poter mai trovare le parole giuste per parlare di noi, ma so che dal primo giorno in cui ci siamo incontrati mi sono sentita amata per quella che sono realmente” si legge in una speciale dedica.

La stessa Angela Caloisi ha poi rivelato qualche dettaglio riguardo alla storia giunta al capolinea con Paolo Crivellin: “E’ stato totalmente inaspettato, io che penso e mi commuovo sempre davanti alle proposte degli altri, stavolta era una settimana nella quale non ci stavo pensando minimamente” ha raccontato la ragazza ai suoi follower.

Angela Caloisi e Paolo Crivellin, la verità sul matrimonio: “Non mi sono sentita niente”

Un minimo di sensazioni anticipatore del grande evento sembravano poter essere la prassi per Angela Caloisi, che invece è stata totalmente spiazzata da Paolo Crivellin, suo futuro marito che ha deciso di fare la proposta alla sua amata donna in un momento in cui niente lasciava presagire questo scenario: “Devo dire che è stato molto bravo, mi sono sempre immaginata questo giorno, invece questa volta niente, ero convinta di sgamarlo in tempo zero, ero convinta che lo avrei saputo” le parole della ragazza ai suoi follower.

Un momento che sicuramente resterà ben impresso nei cuori di Angela Caloisi e Paolo Crivellin, ora pronti a diventare ufficialmente marito e moglie e allungare una tradizione fortunata lanciata da Uomini e donne, che ha visto tante coppie arrivare all’altare tra quelle storiche.