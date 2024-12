Angelique Kidjo, chi è la cantante regina della musica africana

Tra gli artisti che si esibiranno al Concerto di Natale in Vaticano troveremo anche Angelique Kidjo, una delle regine della musica africana pronta a regalare una notte di grande musica al pubblico di Canale Cinque. Cantante beninense nata nel 1960 a Ouidah, Angelique Kidjo è una colonna portante della canzone africana nel mondo, figlia di coreografa oltre che direttrice di una compagnia teatrale, da giovanissima si è avvicinata al mondo della musica, la svolta arriva con il suo trasferimento a Parigi nel 1983, prima del lancio del primo album da solista nel 1990 che le regala un successo di critica e di pubblico.

Emeli Sandè, chi è la cantante: è stata sposata con Adam Gouraguine/ Nel 2022 ha fatto coming out

Riguardo alla sua vita privata, Angelique Kidjo è sposata con il marito Jean Hebrail e dalla loro storia d’amore è nata anche la figlia Naïma Hebrail Kidjo, a coronamento della loro relazione speciale.

Angelique Kidjo e il retroscena sul marito: “Costretto a trascinarmi in studio”

In alcune interviste la cantante africana non ha perso occasione per parlare anche del suo rapporto con il marito Jean Hebrail. Angelique Kidjo infatti, nel corso di una intervista concessa a TomTomRock, ha rivelato di essere appassionata di cucina e proprio per questo il marito è spesso chiamato a effettuare corse folli per trascinarla a registrare le nuove canzoni:

Alma Manera, chi è la cantante: Paolo Petrecca è il suo compagno/ "Storia d'amore strumentalizzata"

“Mio marito non fa che lamentarsi del fatto che trascorro ore intere in cucina ma poi è costretto a trascinarmi per farmi arrivare in tempo allo studio di registrazione. Ma non posso non essere onesta con te e ammettere che per quanto io ami la cucina africana, in effetti vado pazza per…la cucina italiana!” Questa sera Angelique Kidjo, che non ha mai nascosto la sua passione per l’Italia e la cucina di casa nostra, sarà tra le regine del Concerto di Natale in Vaticano, un appuntamento come al solito tradizionale e imperdibile.