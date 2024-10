La seconda puntata di Ballando con le stelle 2024, andata in onda lo scorso sabato, continua ad essere analizzata ed alimentare il dibattito nei vari salotti televisivi targati Rai. Oggi è toccato a La Volta Buona di Caterina Balivo in compagnia di diversi protagonisti tra attuale stagione e annate passate. Inevitabilmente l’attenzione non poteva che finire sul percorso di Sonia Bruganelli, tra le concorrenti più osservate dell’attuale edizione del talent condotto da Milly Carlucci.

Il focus è stato inizialmente riposto sulle critiche ricevute da Sonia Bruganelli da parte della giuria; un aspetto che ovviamente ha diviso gli opinionisti de La Volta Buona. Altrettanto ‘spaccate’ le opinioni quando Caterina Balivo ha annunciato uno scoop non da poco. Un fuorionda di Angelo Madonia – fidanzato di Sonia Bruganelli ma in gara a Ballando con le stelle 2024 con Federica Pellegrini – appena dopo il siparietto della concorrente con Guillermo Mariotto dove, come vi abbiamo già raccontato, ha ironizzato su un caffè con il compagno in cambio di qualche voto in più.

Angelo Madonia, a La Volta Buona il fuorionda divide: “E’ riferito a Sonia Bruganelli…”

Arriviamo dunque al fuorionda menzionato da Caterina Balivo a La Volta Buona; si può ben udire, con l’ausilio dei sottotitoli, Sonia Bruganelli che dopo il siparietto con Guillermo Mariotto afferma, riferendosi al fidanzato Angelo Madonia. “Gli sono antipatica io e quindi ora sei diventato antipatico anche tu”. Ecco quindi il fuorionda del ballerino: “Mi doveva mettere in mezzo in qualche modo…”. Che cosa avrà voluto dire il fidanzato di Sonia Bruganelli? Per qualcuno si sarebbe trattato di una sorta di contrarietà rispetto al siparietto con Guillermo Mariotto; per qualcun’altro invece l’esatto contrario, quindi a difesa della concorrente di Ballando con le stelle 2024. Chissà che non arrivi a breve un chiarimento proprio da parte dei diretti interessati.

In realtà, come spiegato in un nostro articolo, il fuorionda di Angelo Madonia potrebbe invece essere riferito a quanto accaduto al cospetto di Selvaggia Lucarelli nel momento della votazione. In particolare, di risposta alla battuta della giurata: “Sonia Bruganelli ti ha fatto diventare simpatico come lei, la simpatia è virale…”