Anna Lou Castoldi è una delle concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle, trasmissione che vede alla guida la conduttrice Milly Carlucci. A 23 anni la ragazza è la più giovane concorrente ed è al debutto al piccolo schermo, un nuovo ruolo per la figlia d’arte. Anna Lou Castoldi è infatti figlia del cantante Morgan e dell’attrice Asia Argento. Ma andiamo a conoscerla meglio.

Il debutto della ragazza alla trasmissione è stato molto positivo e i giurati hanno fatto tutti grandi apprezzamenti. La ragazza si è sciolta subito in lacrime, mostrando una grande sensibilità e ha rivelato di aver ricevuto messaggi di sostegno sia dal padre che dalla madre, molti orgogliosi di lei. Anna Lou ha debuttato come attrice ma negli anni ha svolto diversi lavori.

L’abbiamo vista per la prima volta nel film Incompresa, film realizzato dalla madre e con Anna Lou che aveva solo 13 anni. Qualche anno dopo si è fatta notare nella famosa serie Netflix Baby dove interpretava la giovane Aurora. A riguardo qualche tempo fa la ragazza svelò: “Ero sicura che non mi avrebbero presa, vedevo ragazze più belle e più pronte di me. Io non voglio limitarmi e qualsiasi scelta faccia ha sempre una logica dietro”.

Fin dalla giovane età Anna Lou Castoldi ha voluto provare a distaccarsi dai suoi genitori e intraprendere una propria vita. Soprattutto a livello lavorativo. Ha debuttato come attrice ma negli anni ha svolto diversi lavori, dalla pittrice fino alla dj ma anche lavori ‘più umili’ come la cameriera e lavorare semplicemente in pizzeria.

E’ riservata Anna Lou ma – nel 2023 – ha rilasciato un’intervista dove parlava della sua storia d’amore con la ragazza Dora: “Sono molto felice con la mia ragazza e non abbiamo bisogno di sposarci in Chiesa. Ma per l’adozione qui è più complesso e l’Italia – da questo punto di vista – spinge i giovani fuori dal nostro paese“, una sentenza chiara e con una vena polemica che spesso troviamo nei giovani al giorno d’oggi.

Figlia e nipote d’arte Anna Lou ha sempre voluto reputarsi una ragazza indipendente e molto forte. Una ragazza poliedrica, brava a cimentarsi in più mondi e con l’obiettivo di rapportarsi con diverse tipologie di persone. Una bella scoperta a Ballando con le Stelle e nelle prime puntate la ragazza ha ricevuto tanti elogi per il suo stile. La ragazza ha stupito tutti positivamente, insieme al suo partner di ballo Nikita Pierotti.