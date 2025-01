Anna Lou Castoldi sarà una delle protagoniste nella puntata di Verissimo del prossimo 11 Gennaio 2025. La ragazza parlerà di vari temi della sua vita e racconterà tra l’altro una delle sue recenti esperienze, l’abbiamo vista infatti protagonista a Ballando con le Stelle, show del sabato sera dove è stata sicuramente tra le più apprezzate.

Dora, chi è l'ex fidanzata di Anna Lou Castoldi e perché si sono lasciate/ "Non è stato facile, stavo male"

La figlia d’arte ha mostrato tutto il suo talento, facendo conoscere un lato di sè che in pochi conoscevano e attirandosi la simpatia del pubblico e di addetti ai lavori. Come capita spesso in questi casi si vuole conoscere un pò tutto della vita privata della protagonista, andiamo a vedere insieme qualche curiosità. Anna Lou Castoldi è attualmente fidanzata?

Max Laudadio, chi è l'inviato / "Ti ammazzo...", un lavoro 'pericoloso' e il flirt con Manuela Arcuri

Prima della sua avventura a Ballando con le Stelle la ragazza aveva fatto Coming Out ed ha parlato più volte della sua storia con Dora, una ragazza con il quale ha avuto una relazione durata anni e che è finita poco tempo fa. Le due lavorano però insieme e sono comunque rimaste in ottimi rapporti. A Ballando con le Stelle in molti hanno notato il particolare rapporto tra Anna Lou e il suo maestro di ballo Nikita Perotti e i due sono apparsi molto legati.

Anna Lou Castoldi e un legame che cresce sempre di più

Rossella Erra fu una delle prime durante Ballando a notare qualcosa di tenero tra i due, ma dopo qualche battuta non ci fu nient’altro. In una delle ultime puntate i due si sono scambiati un bacio ed hanno mostrato di avere un legame piuttosto intenso. Riguardo il loro rapporto Anna Lou Castoldi ha commentato:

Daria Nicolodi, chi è la nonna di Anna Lou Castoldi/ "Una delle persone più importanti della mia vita"

“Vorrei passare con lui sempre più tempo, non è mai abbastanza. Per me mesi fa era uno sconosciuto, all’inizio provavo imbarazzo solo a guardarlo negli occhi, adesso invece abbiamo una confidenza incredibile”, la ragazza ha ammesso che il dubbio che ci sia attrazione e qualcosa in più ovviamente c’è visto il legame tra i due. Però allo stesso tempo la ragazza ha spiegato: “Non c’è un’etichetta al nostro rapporto, c’è un’amicizia che magari può evolversi”, ha chiarito la donna.

Non si conosce molto del maestro Nikita Pierotti ma anch’egli è un ragazzo molto timido e in una clip ha raccontato: “Nella coppia io sono il meno affettuoso, lei mi cerca e vuole attenzione, sotto sotto mi fa piacere anche se mi vergogno un pò”. E continuando ha spiegato: “Ho sempre creato uno scudo per non essere ferito ma ora mi sento davvero come disarmato”, ha chiarito e i due sembrano molto affiatati.