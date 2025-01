Pomeriggio Cinque, il dibattito sulla lite tra Stefania ed Eva al Grande Fratello

A poche ore dalla diretta del Grande Fratello di stasera, lunedì 20 gennaio 2025, quest’oggi è andata in onda una nuova puntata di Pomeriggio Cinque. Il format pomeridiano di Canale 5 condotto da Myrta Merlino molto spesso ritaglia un piccolo spazio sul finire di puntata per commentare le dinamiche della Casa, con la presenza di tanti ospiti in studio. In vista della diretta di stasera, la conduttrice quest’oggi ha avuto ospiti Cesara Buonamici e Anna Pettinelli e insieme hanno discusso di uno dei temi caldi degli ultimi giorni: la furibonda lite tra Stefania Orlando ed Eva Grimaldi.

Eliminato Grande Fratello, 24a puntata: chi è?/ Pronostico televoto: a sorpresa rischia Eva Grimaldi

Dopo la precedente puntata, infatti, il rapporto tra le due coinquiline si è irrigidito: Stefania ha mal digerito il “tradimento” di Eva, che nella catena di salvataggio aveva preferito salvare Alfonso D’Apice anziché lei, la Grimaldi a sua discolpa ha invece ammesso di aver compiuto questo gesto poiché gelosa del rapporto sempre più stretto dell’amica con Luca Calvani e Amanda Lecciso. A commentare la dinamica è stata soprattutto la Pettinelli, amica del cuore di Stefania Orlando.

Ilaria Galassi, insulto choc su Stefania, Luca e Amanda: Eva Grimaldi la ferma/ "No dai, cosa stai dicendo?"

Anna Pettinelli perentoria: “Amicizia sfilacciata, per Stefania è croce nera“

“Questa amicizia è completamente sfilacciata. Io conosco molto bene Stefania e se ti dice croce nera è croce nera“: questo il commento perentorio di Anna Pettinelli sulla lite tra Stefania Orlando ed Eva Grimaldi al Grande Fratello. Secondo la prof di Amici, dunque, l’attrice non avrebbe alcun modo di ritrovare il rapporto con la conduttrice e showgirl: “Io credo che non ci sia modo di recuperare nessun genere di rapporto“.

Si torna poi a parlare della mossa a sorpresa della Grimaldi, che salvò Alfonso anziché Stefania. “Ma perché Eva ha fatto questo? Per gelosia?”, si domanda Cesara Buonamici nel salotto di Pomeriggio Cinque. La Pettinelli così spiega: “Eva dice per gelosia perché Stefania stava stringendo un po’ troppo i rapporti con Luca e con Amanda e l’ha un po’ ignorata“. Poi, rivolgendosi indirettamente alla Grimaldi, fa notare l’incongruenza della sua scelta virata su D’Apice: “E tu la metti in difficoltà salvando un ragazzo che tra l’altro nemmeno conosci e con il quale hai parlato tre volte?”.

Stefania Orlando asfalta Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta: "Avete un copione"/ "Litigate poi vi baciate"