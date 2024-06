Belen Rodriguez, chi è la sorella di Cecilia Rodriguez/ “Vederla vestita da sposa mi ha fatto piangere”

Belen Rodriguez e il rapporto con la sorella Cecilia: “Alle nozze con Ignazio Moser sarò la damigella d’onore”

A pochi giorni dal matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser fissata per il 30 giugno 2024, Verissimo ha deciso di riproporre in replica l’intervista concessa dai due in cui annunciavano le nozze. Raggiante e felice la coppia nata all’interno della Casa del Grande Fratello Vip ha fornito delle anticipazioni sulle nozze a partire dei testimoni, per Ignazio il fratello Carlo e la sorella Francesca mentre per Cecilia il fratello Jeremias. Un ruolo importante, però, avrà anche la sorella di Cecilia, Belen Rodriguez, sua damigella d’onora.

Il rapporto tra Belen Rodriguez e la sorella Cecilia è sempre stato molto profondo. La showgirl argentina ha sempre fatto un po’ da seconda mamma alla piccola di casa dandole supporto e consigli. Ed anche adesso che entrambe sono donne adulte non mancano i consigli anche quelli ironici. In un’intervista nel talk di Alessandro Cattelan, infatti, Belen aveva rivelato sarcastica di aver sconsigliato alla sorella di convolare a nozze. In un’altra intervista, invece, concessa di recente a Today ha confessato di essere emozionata: “Tanti auguri Cecilia, tieni duro (ironizza). Lei è super emozionata e ti svelo che l’altro giorno siamo stati a fare la prova del suo abito e io ho pianto tantissimo nel vederla, non so come riuscirò a fare la damigella d’onore. Piangeremo tutti al matrimonio, noi siamo una famiglia emotiva”

La sorella di Cecilia Rodriguez, Belen, non ha bisogno di presentazioni. Classe 1984, a settembre festeggerà 40 anni. Argentina, dopo il Diploma al liceo artistico si iscrive alla facoltà di Scienze della Comunicazione che interrompe il iniziare a lavorare come modella. In Italia nel 2004 la fama però arriva nel 2008 con la partecipazione all’Isola dei famosi in cui arriva seconda dietro Vladimir Luxuria. Ha avuto piccoli ruoli in film e fiction e si è cimentata nella conduzione di Tu si que vales e Le Iene prima di prendersi uno stop dalla tv.

Travagliata anche la vita privata di Belen Rodriguez, dopo le relazioni con Marco Borriello e Fabrizio Corona sposa l’ex ballerino di Amici Stefano De Martino da cui ha un figlio, Santiago, nato nel 2013. La loro relazione prosegue tra alti e bassi, con separazioni e ricongiungimenti. Dalla relazione con l’hairstyl Antonio Spinalbese che dura un paio d’anni nasce la secondogenita Luna Marì. Nel 2022 Belen e Stefano De Martino ci riprovano ma non dura molto ed i due si lasciano nel 2023. Nelle scorse settimane, infine, la showgirl è stata paparazzata, dopo un breve flirt con Elio Lorenzoni, insieme al presunto nuovo fidanzato Angelo Edoardo Galvani ma pare che la storia d’amore sia già finita.











