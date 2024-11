Nicola Ventola, chi è l’ex fidanzato di Bianca Guaccero: ha un passato con l’Inter

Nella vita sentimentale di Bianca Guaccero c’è stato spazio anche per una relazione con l’ex calciatore di Inter e Atalanta Nicola Ventola, l’ex attaccante pugliese ha vissuto per qualche tempo al fianco della conduttrice Rai, attualmente impegnata a Ballando con le stelle. Un rapporto che si è poi esaurito, ma che ha lasciato dei ricordi profondi nel cuore di entrambi, con Nicola Ventola che ha raccontato a riguardo di essere legato emotivamente a Bianca Guaccero, oltre a svelare un curioso retroscena: “È speciale, lo sarà sempre… Era molto gelosa, una volta è partito un bicchiere di vino rosso sulla mia camicia bianca. Non ricordo perché…”. ha confessato l’ex attaccante a Detto fatto.

Carmen Russo, chi è? Le confessioni choc: "Falsificavo documenti"/ "Fellini? Mi dava le pacche sul..."

Bianca Guaccero, cogliendo la palla al balzo, ha così risposto: “Arrivò sul suo cellulare un messaggio di un’altra donna…” la pronta risposta della conduttrice che ha svelato la verità sull’accaduto con Nicola Ventola.

Bianca Guaccero e Nicola Ventola di nuovo insieme? Il gossip

Nonostante la fine della relazione tra la conduttrice e l’ex calciatore risalga a prima degli anni 2000, Nicola Ventola e Bianca Guaccero spesso tornano nel mirino del gossip, con voci riguardanti un presunto ritorno di fiamma della coppia. Ma ci ha pensato la conduttrice ed ex volto di Detto fatto a rispedire al mittente le chiacchiere intorno alla questione:

Dario Acocella, chi è l'ex marito di Bianca Guaccero/ "Abbiamo sempre tutelato nostra figlia Alice"

“Ventola? Ogni anno spunta fuori questo gossip e ormai viene da ridere sia a me sia a lui! La verità è che siamo grandi amici, a dimostrazione che tra ex si può restare in buoni rapporti e volersi molto bene. C’è solo questo tra noi, niente di più” ha confessato la presentatrice Rai ed ex moglie di Dario Acocella che sta conquistando l’attenzione mediatica a Ballando con le stelle grazie alle sue performance in coppia con Giovanni Pernice.