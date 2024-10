Il noto cantante Bobby Solo sarà uno degli ospiti della trasmissione di Caterina Balivo La Volta Buona. 76 anni e due matrimoni, l’ultimo che dura da quasi 30 anni con l’ex hostess Tracy Quade, donna di origini coreane e statunitensi. Una vita molto attiva, Bobby Solo ha cinque figli, avuti da tre relazioni differenti. E andiamo a vedere chi sono i figli di Bobby Solo.

Il primo amore di Bobby Solo è la ballerina francese Sophie Teckel che ha sposato nel 1967. In questa relazione l’uomo ha avuto tre figli Alain (nato nel 1968), Chantal (nato nel 1971) e Muriel, nata invece nel 1975. Alain è ora 50enne ed in passato ha avuto problemi per una dipendenza da stupefacenti ed è stato anche ricoverato in una clinica. Chantal è una business coach e lavora facendo la spola tra Milano e Roma.

Diversa invece la situazione di Muriel, terza figlia del cantante e di Sophie Teckel e che di lavoro fa la Cake Designer. Dopo il divorzio da Sophie l’uomo ha deciso di riconoscere sua figlia Veronica, nata da una relazione extraconiugale con Mimma Foti. Veronica è probabilmente la figlia più conosciuta, è una influencer ed una scrittrice molto attiva sui social visto che vanta oltre 100 mila follower su Instagram.

Bobby Solo ha un legame particolare con Veronica Satti, donna che ha riconosciuto anni dopo e con il quale non ha parlato per anni, ben 14 se non mediante avvocati. Veronica Satti ha partecipato anche al Grande Fratello dove la donna ha raccontato alcuni dettagli riguardo la sua vita privata. Dopo alcune settimane Veronica Satti e suo padre si sono definitivamente riconciliati. Al momento i due sono molto uniti.

Dopo tanti anni Bobby ha poi avuto il quinto e ultimo figlio, Ryan, avuto dall’attuale moglie Tracy Quade, hostess che ha conosciuto negli anni Novanta. I due hanno tentato di avere figli per anni e alla fine è nato Ryan, nel 2013. Un grande amore dei due per il piccolo, arrivato quasi come un miracolo come ha raccontato Bobby in un’intervista ai microfoni di Vanity Fair:

“Lei era molto pessimista, il volto si stava arrotondando ma lei credeva di essere in premenopausa. Ho acquistato un test di gravidanza, ho visto in pochi secondi la linea rossa che saliva, entrambi eravamo entusiasti di tutto ciò”. Bobby e Tracy amano Ryan alla follia e recentemente l’uomo ha detto: “Non sono stato un buon padre, ora mi auguro di vivere 150 anni per stare vicino il più possibile a mio figlio”, ha concluso cosi Bobby Solo.