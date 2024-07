Calciomercato Atalanta News/ O’Riley è il sostituto di Koopmeiners, sirene USA per Miranchuk (12 luglio 2024)

CALCIOMERCATO ATALANTA, TANTE CESSIONI A BILANCIO

Il calciomercato Atalanta fa sul serio. Dopo gli arrivi di Zaniolo e Godfrey, la Dea sa di poter ancora investire parecchio viste le diverse entrare. Le cessione di Okoli al Leicester e Cambiaghi al Bologna hanno aumentano il budget a disposizione dei Percassi, in attesa sempre di Koopmeiners.

Il centrocampista olandese è il sogno di Giuntoli alla Juventus, desideroso di aggiungere l’ex Az al reparto nuovo di zecca con Douglas Luiz e Thuram. Gli orobici, consapevoli della loro salute economica, avrebbero chiesto 70 milioni, naturalmente trattabili, ma non a livello di contropartite.

L’Atalanta vuole soldi per investire sugli obiettivi che ha in testa, senza ritrovarsi costretta ad accettare giocatori che non fanno parte della lista. Uno di questi è sicuramente O’Riley del Celtic che avrà il difficile compito si sostituire Koopmeiners.

CALCIOMERCATO ATALANTA, O’RILEY È LA PRIORITÀ

Il calciomercato Atalanta guarda in Scozia. O’Riley, come detto, gioca nel Celtic e fin qui ha vinto tre campionati scozzesi, due coppe di Scozia e una coppa di Lega. Per l’ex Fulham e MK Dons potrebbe essere arrivata l’ora di misurarsi con un altro tipo campionato e l’Atalanta sarebbe la soluzione ideale.

Autore di 19 gol e 18 assist in 49 partite stagionali, la valutazione del danese si è alzata a dismisura proprio dopo l’ultima annata che l’ha consacrato. Il Celtic fissa il prezzo a 20 milioni, nemmeno così tanto distante dai 15 offerti dalla Dea secondo Sky Sport.

L’innesto di O’Riley permetterebbe a Gasperini di avere una soluzione tattica in più in grado di aumentare il tasso tecnico e qualitativo del centrocampo orobico. In ogni caso nei prossimi giorni ci sarà probabilmente l’affondo decisivo, dato che è in programma anche la prima offerta della Juventus per Koopmeiners.

CALCIOMERCATO ATALANTA: MIRANCHUK-MLS, SI TRATTA

Dal calciomercato Atalanta all’Atlanta. Sembra un gioco di parole, ma non è altro che la trattativa in atto per Miranchuk. L’ex centrocampista del Torino sarebbe uno dei primi esuberi del club bergamasco, visto il poco spazio trovato anche nelle ultime stagioni.

Su di lui c’è appunto il club rossonero della MLS, campionato americano, che ha offerto 11 milioni di euro. L’Atalanta deve ancora rispondere, anche se sarà probabile una richiesta ad una cifra più alta. Prima di tutto però c’è da capire se il russo sarebbe disposto ad un trasferimento negli Stati Uniti d’America.

In tutto ciò, da non sottovalutare l’operazione Brescianini. L’Atalanta avrebbe infatti chiuso per il centrocampista reduce dalla stagione a Frosinone e il costo dell’operazione sarebbe pressoché uguale ai soldi incassati per Cambiaghi ovvero una decina di milioni.

