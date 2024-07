CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: KOOPMEINERS, SI ENTRA NEL VIVO!

Il calciomercato della Juventus sta per concludere un importante cambio della guardia nella rosa bianconera: via Soulé e dentro Koopmeiners. La cessione dell’argentino alla Roma è quasi finalizzata, con un accordo di 26 milioni di euro più 4 di bonus (2 facilmente raggiungibili e altri 2 più difficili), oltre a un 10% sulla futura rivendita. Ora l’attenzione dei bianconeri è rivolta all’acquisto di Teun Koopmeiners, obiettivo da tempo nel mirino.

Fino ad ora non ci sono stati contatti ufficiali tra Juve e Atalanta, ma la valutazione del giocatore si aggira intorno ai 60 milioni di euro. Giuntoli ha voluto prima concludere la cessione di Soulé e nei prossimi giorni presenterà una prima offerta all’Atalanta per il centrocampista olandese. Nonostante alcune richieste dalla Premier League, Koopmeiners preferisce rimanere in Serie A e si mostra molto aperto a un trasferimento a Torino. Nel frattempo, l’Atalanta sta già cercando un sostituto, individuato in Matt O’Riley del Celtic, con il quale è in corso una trattativa.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: TODIBO, ORA SERVE L’OK DEL NIZZA

Inoltre il calciomercato della Juventus continua a muoversi con decisione alla ricerca di un difensore e sembra aver messo a segno un colpo importante con il francese Jean-Clair Todibo. Il club bianconero ha raggiunto un accordo con il rappresentante del giocatore per un contratto che lo terrà legato alla Juventus fino al 2029. Questa mossa rappresenta un elemento chiave nella strategia di rafforzamento della squadra, puntando su un giovane talento di grande potenziale.

Todibo, attualmente in forza al Nizza, è considerato uno dei difensori più promettenti d’Europa. Nato nel 1999, il francese ha dimostrato nelle ultime stagioni di possedere tutte le qualità per emergere a livelli elevati: possiede fisicità, velocità, un eccellente senso della posizione e una buona capacità di impostare il gioco dalla difesa. Ora, il passo cruciale per la dirigenza bianconera è negoziare l’accordo economico con il Nizza. L’obiettivo è chiudere l’affare rapidamente, consentendo a Todibo di unirsi al gruppo e iniziare a lavorare con Thiago Motta il prima possibile.