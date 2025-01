Calciomercato Lazio News: Sandi Lovric nuova opzione a centrocampo

La ricerca di un centrocampista è il primo interesse del calciomercato Lazio, nelle ultime settimane sono molti i profili seguiti dalla società biancoceleste e visto che ancora non sembra definita la prossima destinazione di Cesare Casadei, il direttore sportivo Angelo Fabiani ha cercato diversi profili che potrebbero essere alternative al giocatore del Chelsea. Alcuni di questi però sono alternative low cost che la Lazio acquisterebbe solo all’ultima spiaggia, ovvero se nessuno degli obiettivi principali dovesse riuscire ad arrivare, tra questi ci sono Julien Ponceau, centrocampista francese classe 2000 del Lorient, e Gustavo Sà, trequartista portoghese nato nel 2004 del Famalicao.

Il giocatore che però ora sta seguendo la Lazio è Sandi Lovric, centrocampista ventiseienne sloveno in forza all’Udinese e che più si avvicina alle caratteristiche di Casadei, la sua caratteristica principale infatti sono i tempi di inserimento e il suo senso del gol che lo ha fatto diventare indispensabile per tutti gli allenatori passati dal Friuli. In questa stagione ha collezionato 23 presenze nelle quali ha realizzato 1 gol e 3 assist, l’Udinese lo valuta 8 milioni ma ne richiede almeno 10 per cederlo, la formula poi deve essere per forza quella del trasferimento a titolo definitivo, richiesta che blocca un po’ la Lazio.

Calciomercato Lazio News: Mosi Valincic il sostituto di Hysaj

Il calciomercato Lazio deve poi anche cercare nuove opportunità con alcuni giocatori fuori dalle gerarchie di Marco Baroni ma che per numero dovrebbero comunque essere sostituiti, è il caso di Elseid Hysaj, terzino albanese che non ha mai convinto il tecnico e che dal suo arrivo a Roma dal Napoli non è mai entrato nel cuore dei tifosi, su di lui c’era l’interesse del Lecce che però con l’acquisto di Danilo Veiga si è coperto in quella posizione. La Lazio cerca comunque una sistemazione per il giocatore ed è disposta anche alla risoluzione consensuale del contratto.

Per sostituire l’eventuale partenza di Hysaj la dirigenza biancoceleste pensa a Mosi Valincic, terzino croato classe 2002 di proprietà del NK Istra con cui quest’anno ha disputato 18 partite, il ragazzo è cresciuto nella Dinamo Zagabria e il suo valore è inferiore al milione di euro, per questo la Lazio potrebbe acquistarlo e tenerlo a fondo della rosa aspettando che cresca e sia pronto a giocare in Serie A. In alternativa Valincic potrebbe essere girato in prestito in Serie B o anche nella primavera biancoceleste così da abituarsi più velocemente al calcio italiano.