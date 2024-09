Carlo Buccirosso moglie, l’attore è sposato? La verità sull’artista

Oggi giovedì 12 settembre 2024 Carlo Buccirosso sarà tra gli ospiti di Caterina Balivo a La volta buona, trasmissione ripartita all’inizio di questa settimana e che torna sul piccolo schermo con una nuova tornata di protagonisti tra i quali troveremo anche l’attore napoletano. Carlo Buccirosso si sottoporrà alle curiosità della padrona di casa, svelando probabilmente anche qualche notizia sulla sua vita privata, sempre tenuta nascosta e mai data in pasto al gossip dall’attore partenopeo, che ha sempre preferito tenere ben distinte le questioni professionali a quelle sentimentali.

Carlo Buccirosso ha una moglie? La domanda se la sono posta in tanti tra i suoi fan negli anni, anche se più volte l’attore ha rivelato di non essersi mai sposato e di non avere figli, l’artista però potrebbe essere fidanzato, stando ad alcune voci, con una donna top secret della quale non si conosce l’identità. Non ci sarebbero paparazzate o altri dettagli a riguardo a conferma di ciò, l’unico vero amore dichiarato da Carlo Buccirosso non è per una moglie, ma per il teatro, la tv e il cinema.

Carlo Buccirosso non ha una moglie? “Anche nello spettacolo poche amicizie”

Costruire dei rapporti non è una cosa per niente banale, ne sa qualcosa Carlo Buccirosso che non ha mai avuto una moglie, e anche sul lavoro non è sempre riuscito a instaurare i legami profondi con colleghi di set e teatro.

Nel corso di una intervista concessa a Il giornale di Chieti, Carlo Buccirosso senza fare allusioni alla moglie, si è lasciato andare a uno sfogo amaro riguardo ai rapporti mai decollati: “In questo mondo l’amicizia lascia un po’ il tempo che trova, ci provai all’inizio ma presto mi accorsi che era una causa persa. Durante la costruzione di uno spettacolo si viene inevitabilmente a creare una sorta di complicità che però svanisce una volta terminata la rappresentazione, gli amici veri sono quelli sconosciuti che conosci da tutta la vita e che farebbero qualunque cosa per te”

