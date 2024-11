Una storia di tenacia, di forza oltre ogni pregiudizio quella di Carmen Russo, che nonostante l’età avanzata ha deciso di non arrendersi e portare avanti una gravidanza difficile per l’amore della figlia Maria. La storia tra lei e Enzo Paolo Turchi, personaggio che stiamo imparando a conoscere sempre di più al Grande Fratello, sembra un film. Lui stesso ha spesso raccontato la vita travagliata, con una madre assente e la ricerca del successo scappando dalla sua città natale. Poi la conoscenza con Raffaella Carrà e infine l’amore incredibile con la sua Carmen Russo.

Chi è Enzo Paolo Turchi, marito di Carmen Russo/ Il saluto ai 'gieffini': "Non cambiate mai: grazie a voi..."

La coppia è anche avvezza a pellegrinaggi in quel di Medjugorje e Lourdes, viaggi di speranza che nel loro caso hanno anche a che fare con la nascita di Maria, loro figlia oggi undicenne che è venuta al mondo grazie ad una fecondazione assistita. I due ballerini hanno desiderato tanto la loro Maria, senza mai arrendersi nonostante Enzo Paolo Turchi all’epoca fosse già prossimo alla settantina. Carmen Russo e il marito pensano ancora oggi che la nascita della loro bambina sia stata un vero e proprio miracolo. Ma scopriamo perchè.

Perché Enzo Paolo Turchi ha abbandonato il Grande Fratello 2024?/ "Priorità alla mia famiglia, stavo male"

Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi, il pellegrinaggio al santuario di Medjugorje e la scoperta scioccante

In un’intervista a Il Gazzettino, il famoso coreografo ha voluto parlare più a fondo della difficoltà di Carmen Russo di rimanere incinta. Loro, coppia salda che si è sempre amata alla follia, non riuscivano a diventare genitori, un peso insostenibile come per tante coppie al giorno d’oggi. Così è iniziato il doloroso percorso con la fecondazione assistita, ma quello che i due considerano come un vero e proprio miracolo è stato il viaggio a Medjugorje. All’epoca Carmen Russo aveva 53 anni, e di una gravidanza ancora nessun segnale.

Carmen Russo, chi è? Le confessioni choc: "Falsificavo documenti"/ "Fellini? Mi dava le pacche sul..."

“Sono cattolico praticante e credo nei miracoli“, aveva dichiarato Enzo Paolo Turchi a Il Gazzettino. Da lì, il racconto su Lourdes e Medjugorje, dove una decina di anni fa, prima della nascita di Maria, è avvenuto un fatto strano. Una persona sconosciuta a Carmen Russo e al marito, li aveva avvisati di andare a Medjugorje per un pellegrinaggio nonostante facesse freddo e fosse il 26 dicembre. I ballerini hanno ascoltato quella voce, scalando fino a raggiungere il celebre santuario con i piedi nudi in omaggio alla Madonna Scalza di Medjugorje. Quando sono tornati a casa, Carmen Russo ha scoperto di essere incinta.