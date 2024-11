Enzo Paolo Turchi è tra i protagonisti indiscussi del Grande Fratello 2024 e spesso, quando lo vediamo in tv, non si può non volgere lo sguardo anche alla sua storia d’amore più importante con la moglie Carmen Ruso. Il loro matrimonio sembra uscito da un romanzo, una liaison di altri tempi e quasi rara considerando le tendenze odierne; insieme da un’intera vita, uniti sia dalla passione per la danza sia dall’amore che da quasi mezzo secolo li unisce.

Perché Enzo Paolo Turchi ha lasciato la casa del Grande Fratello 2024/ Per un grave lutto o impegni lavoro?

Ma chi è Carmen Russo, moglie di Enzo Paolo Turchi, e come si sono conosciuti? Galeotta una trasmissione iconica degli anni ottanta: Drive In. Lui coreografo, lei ballerina; scatta così la scintilla 34 anni fa che li porterà poi negli anni a compiere il grande passo del matrimonio e poi a coronare il sogno di diventare genitori con l’arrivo della figlia Maria.

Chi è Maria, figlia di Enzo Paolo Turchi al Grande Fratello 2024/ “A volte ho dei rimorsi, mi manca…”

Carmen Russo, moglie di Enzo Paolo Turchi: “E’ stato anche un amante eccezionale…”

Proprio al Grande Fratello 2024 abbiamo avuto modo di conoscere anche il lato nostalgico, il puro romanticismo di Enzo Paolo Turchi nei confronti della moglie Carmen Russo. A dispetto dei tanti anni condivisi, il coreografo non ha certo dimenticato le ipocondrie, la paura di perdere la persona amata, soprattutto quando si tratta di vivere un lungo periodo di lontananza come previsto dall’esperienza attuale nel reality. E’ stato necessario proprio l’intervento di sua moglie Carmen Russo per consolarlo e, anche di recente, ha rinnovato la stabilità del loro amore.

Enzo Paolo Turchi ha lasciato il Grande Fratello, tornerà nella casa?/ Da giorni il gieffino era in crisi

“Da 42 anni l’uomo della mia vita; ha dei momenti dove pensa che gli debba succedere qualcosa e prevale la negatività… Abbiamo fatto tante cose insieme, io e lui ci divertiamo dalla mattina alla sera”. Queste le parole di Carmen Russo – moglie di Enzo Paolo Turchi – in un recente intervento al Grande Fratello 2024. “I sentimenti li ho sempre cercati e trovati; lui è stato anche un amante eccezionale”.