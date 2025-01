Sabato 4 gennaio, Carmen Russo è stata ospite di Monica Setta nel programma “Storie di donne al bivio weekend” su Rai 2. Durante l’intervista, la showgirl si è raccontata a cuore aperto, ripercorrendo i suoi 40 anni di carriera e condividendo la lunga battaglia per diventare madre, tentando ogni possibilità tra fecondazione assistita e viaggi a Međugorje. Successivamente, Carmen ha parlato anche della sua recente esperienza al Grande Fratello, dove è stata ospite per supportare il marito Enzo Paolo Turchi, concorrente dell’ultima edizione.

Enzo Paolo ha lasciato il reality poche settimane fa per stare vicino alla loro figlia Maria. Tuttavia, la coppia continua a partecipare al programma, entrando in Casa per insegnare ai concorrenti le coreografie da eseguire durante le dirette. A un certo punto, Monica Setta ha deciso di andare dritta al punto e fare una domanda puntuale alla ballerina: “Carmen, entrerai nella Casa del GF?”. A gran sorpresa di molti, però, Carmen ha dato una risposta negativa, chiudendo le porte ad un suo ritorno ufficiale nella Casa più spiata d’Italia: “No, non penso proprio”.

Carmen Russo non è certamente nuova al mondo dei reality: oltre al Grande Fratello, è stata protagonista de L’Isola dei Famosi, sia nella versione italiana che in quella spagnola. Monica Setta le ha quindi domandato se ci fosse la possibilità di rivederla come naufraga. Anche in questo caso, Carmen ha escluso l’idea, lasciando, tuttavia, uno spiraglio per un ruolo diverso nel programma. “L’ho già fatta, sia in Italia che in Spagna. Ma potrei partecipare come inviata… chissà!”, ha dichiarato la moglie di Enzo Paolo Turchi.

Ritornando al Grande Fratello, Monica Setta ha ricordato la recente sorpresa di Carmen al marito Enzo Paolo Turchi, quando era entrata nella Casa per sostenerlo durante un momento difficile. Durante la sua permanenza nel reality, Carmen ha rivelato di aver approfittato dell’occasione per fare anche l’amore con il marito. “Sei entrata solo per fare l’amore con lui!”, ha scherzato la conduttrice di “Storie di donne al bivio”. Carmen è scoppiata a ridere, chiarendo però che non era quello il suo unico scopo, dato che aveva avuto davvero paura di perderlo e voleva stargli vicino.