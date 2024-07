Chi è Agnese Landini, moglie Matteo Renzi/ L’ex premier: “Ora trascorriamo più tempo insieme…”

A prescindere dal proprio gusto politico, dalla sfera strettamente legata ai propri ideali e principi, è indubbio che Matteo Renzi rappresenti uno dei politici italiani più influenti. Chiaramente, l’esperienza da premier ha elevato la sua notorietà anche oltre i confini nazionali ma, restando nel nostro Paese, non è mancato chi si è documentato e ancora cerca curiosità in riferimento alla sua vita privata e con particolare riferimento alla storia d’amore con la moglie Agnese Landini.

Per scovare la genesi dell’amore tra Matteo Renzi e sua moglie Agnese Landini bisogna tornare al periodo studentesco; da giovanissimi si sono incontrati e forse ancora inconsapevoli della grande famiglia che insieme avrebbero costruito. Il matrimonio tra i due è stato celebrato nel 1999 e nel corso degli anni hanno dato alla luce ben 3 figli: Francesco, Emanuele ed Ester.

Agnese Landini, la carriera da insegnante della moglie di Matteo Renzi

“La conquista più grande è stata il tempo… Ora possiamo andare al teatro quando ci va, oppure andare via un weekend. Durante tutti gli anni in cui ho avuto responsabilità di governo era impossibile”. Queste le parole di Matteo Renzi in una recente intervista rilasciata per il Corriere della Sera; un riferimento a come oggi, lasciato da tempo il ruolo di premier, abbia più tempo da condividere con sua moglie Agnese Landini.

Ma chi è Agnese Landini, moglie di Matteo Renzi? A dispetto dall’ampio impegno politico del marito, lei non ha scelto la medesima carriera. Dopo essersi laureata in Letteratura italiana moderna ha infatti scelto di dare seguito al sogno di dedicarsi all’insegnamento.

