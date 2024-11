Diana Del Bufalo sarà una delle ospiti nella trasmissione This is Me, in onda in prima serata su Canale 5 e che vedrà la prima di tre puntate condotte da Silvia Toffanin. Diana ha debuttato nel mondo della tv grazie al Talent Amici e si è fatta pian piano strada nel mondo dello spettacolo. Andiamo a conoscerla meglio e vedere chi è.

Diana Del Bufalo nasce l’8 Febbraio 1990 ed è un’attrice, una conduttrice ed anche una cantante italiana. Debutta appunto con Amici e nel 2011 fa parte del cast di Matrimonio a Parigi, un film con protagonista Massimo Boldi. Pian piano mostra gran talento nell’arte della conduzione e conduce diversi programmi tv, in primis Pianeta Mare su Rete 4 e Summer Festival su Canale 5.

La vediamo poi – in co-conduzione con Paolo Ruffini – a Colorado, trasmissione che ottiene grande successo su Italia1. Tra le varie trasmissioni è ospite al Festival di Sanremo nel 2017 e nella stessa stagione conduce un programma insieme a Giorgio Panariello; nel 2020 è tra le concorrenti di Celebrity Hunted – Caccia all’Uomo. Nel 2022 poi ha preso parte a Lol – Chi ride è fuori.

Diana Del Bufalo nuovo fidanzato e curiosità sulla sua vita privata

Il padre di Diana è l’archeologo Dario Del Bufalo mentre sua madre è un soprano lirico, Ornella Pratesi. Ha avuto alcune relazioni con personaggi del mondo dello spettacolo: dal 2012 al 2015 è stata con il cantautore con Francesco Arpino, poi è stata quattro anni con Paolo Ruffini e successivamente è stata con Edoardo Tavassi.

Attualmente Diana Del Bufalo è fidanzata con un certo Fabrizio, uomo lontano dal mondo dello spettacolo e non conosciamo molto riguardo la sua vita privata. Nel corso degli anni Diana Del Bufalo ha scoperto di avere una malattia, la coprolalia che è una particolare forma di Sindrome di Tourette. Una malattia particolare che porta a dire inadeguatezze in momenti particolari e Diana ha svelato questo a riguardo ai microfoni del Corriere della Sera:

“La prima volta che mi è capitato ero nel negozio della ex di mio fratello. Una signora ha chiesto se poteva incidere altro su una collanina, oltre ai fiori”. La ragazza rispose di no ed io commentai in maniera abbastanza particolare: “Marta, la signora voleva un bel fallo”, lasciando tutti a bocca aperta. Una malattia sicuramente fuori dal comune e che ha lasciato più volte tutti piuttosto stupefatti.