A breve Giusy Buscemi tornerà sul piccolo schermo nell’ottava stagione di ‘Un passo dal cielo’, dove veste i panni della poliziotta Manuela Nappi. L’attrice siciliana è nata a Mazara del Vallo il 13 aprile 1993, ma è cresciuta a Melfi, la sua vita è totalmente cambiata dopo aver vinto Miss Italia nel 2012. In quel periodo frequentava ancora il liceo Scientifico e si preparava ad iscriversi all’Università alla facoltà di Medicina, né lei né la sua famiglia credevano che avrebbe vinto il concorso di bellezza.

Quella vittoria le ha fatto ottenere non poca visibilità e pian piano si è fatta spazio nel mondo della recitazione, si è laureata nel 2023 in Letteratura, musica e spettacolo all’università La Sapienza di Roma. Sul piccolo schermo ha ricoperto vari ruoli in note fiction su Mediaset e in Rai, tra queste: Don Matteo, La bella e la bestia, La dama velata, Un passo dal cielo, Il giovane Montalbano e Il Paradiso delle Signore. Giusy Buscemi ha recitato anche nella serie I Medici, nella fiction Doc Nelle tue mani ed è stata protagonista nel 2024 della serie Vanina – Un vicequestore a Catania.

La splendida attrice è sempre stata molto riservata, non ama mettere la sua sfera sentimentale sotto i riflettori. Della sua vita privata sappiamo però che da circa undici anni è legata sentimentalmente al regista Jan Michelini. I due si sono innamorati sul set della fiction Don Matteo e dopo tre anni di relazione nel 2017 sono convolati a nozze. Dal loro amore sono nati tre meravigliosi figli, Caterina Maria, Pietro Maria ed Elia Maria, in una passata intervista ha confessato che lei e il marito vorrebbero avere otto figli. In merito alla maternità ha detto che per lei è un’attrazione irresistibile quella di avere molti bambini.

Giusy Buscemi ha parlato anche della sua ‘seconda vita’ e ha rivelato che le piacerebbe trascorrerla nella sua amata terra, in Sicilia. Se dovesse lasciare il mondo della recitazione vorrebbe diventare un’imprenditrice agricola, durante le riprese di Vanina ha studiato per conseguire il patentino di Imprenditrice agricola professionale. Lattrice ha fatto sapere che la sua idea è quella di aprire in futuro un’azienda agricola.